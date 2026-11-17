Compartilhar Siga GOAL no Google

O duelo entre Noruega e Dinamarca pela Liga das Nações da Uefa marcou uma noite excepcional para Erling Haaland, protagonista da vitória de sua seleção por 3 a 2. O atacante marcou dois gols, um deles de pênalti nos instantes finais, e levou a Noruega às quartas de final nesta terça-feira.

Publicidade

Noruega, Portugal e Dinamarca disputavam as duas primeiras posições do Grupo 4 da Liga A, que garantem as vagas nas quartas de final. A seleção norueguesa entrou em campo sabendo que um tropeço poderia custar a eliminação.

Durante boa parte do jogo, a Noruega acreditou que seria derrotada na casa da rival dinamarquesa, mas Haaland tinha outros planos. O atacante marcou aos 33 minutos, mas o VAR interveio e anulou o gol, sem que isso abalasse a concentração do centroavante do Manchester City.

Apenas quatro minutos depois, Haaland voltou a balançar as redes e, desta vez, o gol foi validado, dando um impulso importante à sua seleção em uma partida que permaneceu aberta até os minutos finais.

Leia também: Vão parar juntos? Suárez revela o segredo que adia a aposentadoria de Messi

Publicidade Publicidade

A emoção aumentou com a aproximação do apito final. Martin Ødegaard marcou o gol de empate para a Noruega, e, nos acréscimos, a seleção ainda ganhou um pênalti. Haaland foi para a cobrança e converteu, garantindo uma vitória emocionante por 3 a 2 aos 90+6.

Tópicos relacionados

Com o triunfo, a seleção norueguesa assegurou a classificação para as quartas de final da Liga das Nações, depois de superar a Dinamarca nos instantes finais, em uma partida que teve Haaland como grande destaque graças aos seus dois gols decisivos.

A importância dos dois gols do atacante do Manchester City não se limitou a levar a Noruega à próxima fase. Eles também renderam uma marca impressionante em sua trajetória internacional: Haaland chegou a 68 gols com a camisa de sua seleção em apenas 62 partidas.

Publicidade

Com isso, Haaland superou o francês Kylian Mbappé, astro do Real Madrid, que tem 67 gols pela seleção da França, mas precisou de 108 jogos para atingir essa marca, ou seja, 46 partidas a mais que o atacante norueguês, segundo o site Foot Mercato.

Leia também: "Não vou estragar a entrevista por causa do Vinicius": lenda da Croácia diz que Modric voltará ao Real

Publicidade

Leia também: PSG e Juventus de olho: visita de Mendes abre assunto quente no Barcelona