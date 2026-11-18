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Emiliano Martinez acredita que a vitória contundente da Argentina por 7 a 0 sobre a Costa Rica marca o início de uma nova era empolgante para a seleção. O goleiro do Chelsea vestiu com orgulho a braçadeira de capitão e pediu aos companheiros que façam a torcida se apaixonar novamente pela equipe.

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Argentina goleia a Costa Rica em amistoso

Uma Argentina de cara nova teve uma atuação implacável na terça-feira e goleou a Costa Rica por 7 a 0 em um amistoso. Jogando sem Lionel Messi no Estádio Mario Alberto Kempes, a vice-campeã da Copa do Mundo de 2026 mostrou uma intensidade impressionante.

Martinez foi peça central na vitória e fez da atuação dominante o ponto de partida para uma nova era. O experiente goleiro assumiu um papel fundamental de liderança para orientar uma geração mais jovem de talentos ofensivos. A equipe teve cinco mudanças em relação à que sofreu uma derrota por 2 a 1 para o Uruguai na última sexta-feira. A rápida reação evidenciou a qualidade das opções de que o técnico Lionel Scaloni dispõe atualmente.

Martinez pede à torcida que se apaixone novamente pela equipe

Martinez usou a braçadeira de capitão em Córdoba devido a uma lesão recente sofrida pelo zagueiro Cristian Romero. Depois de terminar a partida sem sofrer gols, o goleiro do Chelsea fez um apelo emocionado sobre o futuro da equipe sem Messi.

"Queremos fazer a torcida se apaixonar novamente pela equipe", declarou Martinez após o jogo. "Sabíamos que precisávamos nos esforçar um pouco mais e queríamos começar a vencer nesta nova fase, agora sem Leo."

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A partida também marcou o retorno vitorioso de Martinez após uma cirurgia para tratar uma fratura na mandíbula . "A vontade está sempre presente. Aconteceram várias coisas comigo ultimamente, e eu precisava estar bem porque meus companheiros precisam de mim", acrescentou.

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Paz e Alvarez lideram ataque implacável

Enquanto Martinez deu segurança à defesa, os jovens atacantes da Argentina comandaram um primeiro tempo movimentado. Nico Paz marcou duas vezes e se firmou como um dos principais candidatos a, no futuro, herdar a icônica camisa 10.

Julian Alvarez também marcou duas vezes no primeiro tempo. Franco Mastantuono substituiu Paz no intervalo e logo fez outros dois gols. Alexis Mac Allister completou a goleada por 7 a 0. Na outra ponta do campo, Martinez chegou a 47 jogos sem sofrer gols pela Argentina, igualando oficialmente o recorde da seleção, que pertence a Sergio Romero.

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Argentina mira uma nova fase promissora

A vitória contundente prova que a Argentina ainda pode apresentar um futebol ofensivo arrasador sem seu lendário craque. A seleção argentina agora buscará dar sequência a essa atuação impecável. Com o apoio firme da torcida, a nova fase da Argentina já começou da melhor maneira possível.