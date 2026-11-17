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O goleiro Emiliano Martinez, do Chelsea, fará seu aguardado retorno pela Argentina no amistoso de terça-feira contra a Costa Rica, após se recuperar de uma lesão horrível na mandíbula. Lionel Scaloni confirmou que o goleiro, que usa uma máscara de proteção, será titular em Córdoba enquanto a seleção se prepara para testar uma nova base tática.

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Martinez faz aguardado retorno pela Argentina

Martinez voltará a jogar pela Argentina quando a seleção enfrentar a Costa Rica em Córdoba, na terça-feira. O goleiro do Chelsea se recuperou completamente de uma lesão horrível na mandíbula sofrida em outubro. Martinez precisou passar por uma cirurgia após uma forte colisão com o defensor Jarrad Branthwaite, do Everton, durante uma vitória do Chelsea por 2 a 0 . Depois disso, ficou afastado por várias semanas enquanto passava por uma reabilitação intensiva.

Campeão da Copa do Mundo de 2022, ele voltará a ocupar a posição de titular no gol da seleção. Martinez substituirá Geronimo Rulli, goleiro do Manchester City, após uma decepcionante derrota por 2 a 1 para o Uruguai .

Scaloni confirma retorno cauteloso do goleiro

O técnico da Argentina, Scaloni, confirmou que Martinez finalmente está pronto para ser titular pela seleção. Ele admitiu que cogitou escalar o goleiro contra o Uruguai, mas acabou optando por esperar. Martinez já foi fotografado treinando com os companheiros de equipe enquanto usava uma máscara de proteção feita sob medida.

"Emiliano vai jogar", disse Scaloni a jornalistas antes do amistoso de terça-feira. "Ele talvez também estivesse em condições para o jogo anterior, contra o Uruguai, mas seria um risco. Esperar mais três dias foi uma escolha prudente."

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"Vamos fazer quatro ou cinco mudanças, dependendo do último treino, para ver o que funciona", explicou Scaloni. "Diferentemente do primeiro ciclo, talvez agora tenhamos uma base mais sólida e possamos começar a preencher as lacunas deixadas por grandes jogadores como Messi e [Angel] Di María, que não estão mais conosco e são insubstituíveis.

"Não podemos substituí-los de verdade porque eles estavam entre os melhores do mundo. Mas podemos tentar preencher essas lacunas com jovens jogadores que acreditamos que ficarão conosco por muito tempo. Esse é o desafio que temos: chegar àquele nível máximo, embora eu não saiba quando isso acontecerá."

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Para Martinez, a partida representa uma oportunidade crucial de recuperar o ritmo de jogo antes de voltar ao Chelsea. O goleiro, que usará uma máscara de proteção, tentará sair de campo sem sofrer gols e recuperar a condição de titular absoluto no clube e na seleção.