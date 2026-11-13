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Dayot Upamecano, zagueiro da seleção da França, deixou a concentração dos Bleus após a derrota para a Itália por 3 a 1, na noite de ontem, quinta-feira, pela Liga das Nações da Europa.

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Segundo informações divulgadas pela rede "RMC Sport", Upamecano, de 28 anos, obteve a autorização do técnico Zinedine Zidane para deixar a concentração da seleção e retornar à cidade de Munique, onde atua pelo Bayern de Munique, por motivos pessoais.

A Federação Francesa de Futebol não anunciou a convocação de nenhum jogador para substituir Upamecano na lista durante o período atual, enquanto a equipe dos Bleus se prepara para enfrentar a Turquia depois de amanhã, domingo, na rodada final da fase de grupos da Liga das Nações da Europa.

A seleção francesa sofreu sua primeira derrota na atual temporada da Liga das Nações diante da Itália, pelo placar de 3 a 1, no estádio "San Siro", caindo para a segunda posição no Grupo 1 do primeiro percurso, com 10 pontos, enquanto a Azzurra assumiu a liderança por vantagem no confronto direto.

UEFA Nations League A Grp. 1 Sequência # J V E D GP GC SG P Sequência 1 Itália ITÁ 5 3 1 1 11 6 +5 10 V V E V D 2 França FRA 5 3 1 1 8 5 +3 10 D V E V V 3 Bélgica BÉL 5 3 0 2 8 6 +2 9 V D V D V 4 Turquia TUR 5 0 0 5 3 13 -10 0 D D D D D Championship Playoff Play-off do Rebaixamento Rebaixamento

Dificuldades de Upamecano contra a Itália levantam questionamentos

Upamecano foi titular no confronto contra a Itália, ocupando a posição de zagueiro direito ao lado de Jérémy Jacquet, e disputou a partida inteira.

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O defensor do Bayern de Munique cometeu o pênalti a favor da Itália, do qual Pio Esposito marcou o terceiro gol, que ampliou a vantagem dos donos da casa aos 75 minutos.

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Próximas partidas FRA Liga das Nações A 14:45 TUR

Upamecano também enfrentou dificuldades ao longo da partida, tanto nos duelos individuais quanto nas tentativas de construir o jogo desde o fundo.

Esses erros abrem também a porta para a possibilidade de exclusão de Upamecano da concentração por razões técnicas.

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Com sua saída da concentração da seleção, Upamecano se junta a uma longa lista de ausências que atingiram a França durante esta data, que inclui Ousmane Dembélé, Magnes Akliouche, Pierre Kalulu e Marcus Thuram.

Kylian Mbappé também ficou fora do confronto contra a Itália devido a um incômodo físico, mas espera-se que o capitão da seleção francesa retorne diante da Turquia na próxima partida.

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Zidane afirmou após o confronto contra a Itália: "Espero que ele esteja pronto para o jogo de domingo. De qualquer forma, esse era o plano, que ele descansasse hoje porque sofreu um pequeno incômodo, e depois tivesse a possibilidade de jogar no domingo. É isso que queremos".

Duas opções para substituir Upamecano

Zidane terá duas opções para substituir Upamecano diante da Turquia, com a presença de Ibrahima Konaté e Lenny Yoro, que são os outros dois zagueiros na lista da seleção composta por 23 jogadores, ao lado de Jacquet.

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Desde que Zidane assumiu o comando da seleção francesa, Upamecano foi titular na primeira partida diante da Turquia, que terminou com vitória da França por 1 a 0, antes de ficar no banco de reservas diante da Bélgica no jogo seguinte, que terminou com o mesmo placar.

O defensor do Bayern voltou à escalação titular diante da Itália, em um confronto que terminou empatado em 1 a 1, mas acabou expulso após receber dois cartões amarelos, ficando ausente na partida seguinte diante da Bélgica por suspensão.

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Upamecano tem 49 jogos internacionais pela seleção da França, nos quais marcou dois gols.