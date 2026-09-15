O Real Madrid escapou da armadilha imposta pelo anfitrião Elche no último instante, deixando sua torcida preocupada antes do aguardado dérbi contra o Atlético de Madrid no próximo domingo.

O Real Madrid estava a caminho de uma vitória tranquila, mas complicou a própria vida e arrancou os 3 pontos a duras penas, com o placar de 3 a 2, na noite desta terça-feira, no estádio "Manuel Martínez Valero", pela sexta rodada do Campeonato Espanhol.

O Real Madrid subiu para a segunda colocação, após elevar sua pontuação para 15 pontos, atrás do líder Barcelona pelo saldo de gols, sendo que o Barça pode ampliar a diferença caso vença o Racing Santander amanhã, quarta-feira.

Esta é a quinta vitória do Real Madrid nesta temporada, contra uma única derrota sofrida na quarta rodada diante do Real Betis, fora de casa.

Por outro lado, o Elche estacionou nos apenas dois pontos, na última colocação.

O sofrimento continua fora de casa

O Real Madrid manteve seu sofrimento nas partidas do Campeonato Espanhol como visitante, mesmo com a vitória.

Nos últimos 9 jogos disputados pelo Real Madrid fora de casa na LaLiga, antes da partida contra o Elche, o time tropeçou 5 vezes, com derrota em 4 ocasiões — a mais recente contra o Real Betis — e um empate, enquanto escapou com dificuldade de uma quinta derrota nesta partida.

O curioso é que o Real Madrid enfrentará seu vizinho da capital no estádio "Metropolitano", em um novo teste longe do "Santiago Bernabéu", o que aumenta a preocupação, somado à queda de rendimento no segundo tempo da partida de hoje.

A aposta de Mourinho

José Mourinho, técnico do Real Madrid, promoveu uma série de mudanças em sua escalação, em comparação com a partida anterior, sendo as mais notáveis a exclusão de Jude Bellingham e a aposta em Arda Güler, além da escalação de Aurélien Tchouaméni no meio-campo após uma longa ausência, no lugar de Bernardo Silva, sem contar o descanso concedido a Denzel Dumfries, que costumava jogar na posição de lateral-direito.

Não foi só isso: Mourinho decidiu poupar o restante de seus jogadores após abrir vantagem no segundo tempo, tirando Vinícius Júnior e Arda Güler, pensando na partida do dérbi.

Mas ele se viu empatado em dois gols nos minutos finais da partida, antes de ser salvo pelo reserva Carlos Espí.

O treinador português talvez tenha preferido poupar alguns de seus jogadores antes da importante partida contra o Atlético de Madrid.

Dobradinha madridista

O Real Madrid começou a partida com forte pressão ofensiva sobre os donos da casa, como era esperado, e esteve perto de marcar um gol cedo em mais de uma ocasião, não fosse a afobação de seus jogadores diante do gol.

O Real Madrid esperou até o minuto 26 para marcar seu primeiro gol, assinado pelo goleiro do Elche, Matías Dituro, contra o próprio patrimônio, após um belo chute do turco Arda Güler em cobrança de falta direta, que bateu na trave direita, antes de tocar no goleiro e morrer no fundo das redes.

Sete minutos depois, Kylian Mbappé ampliou a vantagem do time merengue com um segundo gol, após um cruzamento rasteiro do recém-chegado Yan Diomande, na primeira participação em gol do astro marfinense.

O Real Madrid manteve sua pressão e, a 4 minutos do fim do primeiro tempo, Mbappé balançou as redes pela segunda vez, mas o árbitro Gil Manzano anulou o gol por impedimento do astro francês no momento em que Fede Valverde tocou uma bola em profundidade que rompeu a defesa do Elche.

O Elche reage

O rendimento do Real Madrid caiu de forma notável no segundo tempo, e Mourinho fez mudanças que pareciam ter como objetivo poupar o restante de seus jogadores, até que recebeu o castigo com o gol que diminuiu a diferença, marcado pelos donos da casa.

No minuto 71, Abiel Osorio subiu para cabecear com facilidade um cruzamento cobrado por seu companheiro Lucas Cepeda para dentro do gol de Thibaut Courtois, sem ser incomodado por ninguém, num descuido da defesa do Real Madrid.

O Elche alcançou o empate no minuto 82 com um gol assinado por Fernando Niño, que não teve dificuldade em chutar a bola no ângulo mais distante, sem que Thibaut Courtois conseguisse alcançá-la.

O salvador Espí

E enquanto todos se preparavam para encerrar a partida no empate, surgiu o reserva Carlos Espí para marcar o gol da vitória nos acréscimos do segundo tempo, após um passe rasteiro preciso de Mbappé.

Não foi a primeira vez que o recém-chegado desempenhou o papel de salvador, já que anteriormente ele havia dado ao Real Madrid uma vitória no último instante da mesma maneira diante do Espanyol na rodada de abertura.

Na ocasião, o jovem atacante espanhol entrou nos dez minutos finais, quando o placar apontava o empate em 1 a 1, e marcou o gol decisivo.