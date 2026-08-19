Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traduzido por

Em vídeo: violência no Camp Nou - polícia catalã expulsa torcedores do Al Ahly

Barcelona x Al Ahly
Barcelona
Al Ahly
Amistosos de clubes
Elche x Barcelona
Elche
La Liga
Espanha
Egito

A polícia desferiu golpes de cassetete contra os torcedores egípcios

As arquibancadas do estádio Spotify Camp Nou foram palco, nesta quarta-feira, de confusões entre torcedores do Al Ahly, do Egito, e a torcida do Barcelona, o que levou à intervenção das forças de segurança para retirar os visitantes do estádio.

O jornal catalão Sport informou que dezenas de torcedores egípcios foram expulsos das arquibancadas por conta de confrontos com os adeptos do Barcelona, destacando que a polícia da região da Catalunha teve de intervir, antes de escoltar, em conjunto com agentes de segurança privada, a torcida do gigante vermelho para fora do Camp Nou.

Leia também

Após apelo ao árbitro da final da Copa do Mundo, companheiro de Messi volta a praticar as artes obscuras

A definição de um verdadeiro companheiro: elogios choveram sobre Al-Sibari após sua atitude com Musiala

A partida entre Barcelona e Al Ahly terminou com vitória do primeiro por 2 a 1, na 61ª edição do Troféu Joan Gamper, o torneio amistoso que o clube catalão realiza anualmente antes do início da temporada.

O internacional egípcio Hamza Abdelkarim havia aberto o placar para o Barcelona diante de seu ex-clube, aos 30 minutos, antes de Raphinha ampliar com o segundo gol de pênalti, aos 45 minutos.

Aos 51 minutos, Ahmed Sayed Zizo diminuiu a diferença para o Al Ahly, ao concluir uma jogada de frente para o gol com um forte chute nas redes do Barcelona.

Anthony Gordon falhou em marcar o terceiro gol dos donos da casa, já que o goleiro do Al Ahly, Mohamed El Shenawy, defendeu um pênalti cobrado pelo internacional inglês aos 45+1 minutos do segundo tempo.

Vocês podem debater os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do Kooora.


Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google