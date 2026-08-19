As arquibancadas do estádio Spotify Camp Nou foram palco, nesta quarta-feira, de confusões entre torcedores do Al Ahly, do Egito, e a torcida do Barcelona, o que levou à intervenção das forças de segurança para retirar os visitantes do estádio.
O jornal catalão Sport informou que dezenas de torcedores egípcios foram expulsos das arquibancadas por conta de confrontos com os adeptos do Barcelona, destacando que a polícia da região da Catalunha teve de intervir, antes de escoltar, em conjunto com agentes de segurança privada, a torcida do gigante vermelho para fora do Camp Nou.
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A partida entre Barcelona e Al Ahly terminou com vitória do primeiro por 2 a 1, na 61ª edição do Troféu Joan Gamper, o torneio amistoso que o clube catalão realiza anualmente antes do início da temporada.
O internacional egípcio Hamza Abdelkarim havia aberto o placar para o Barcelona diante de seu ex-clube, aos 30 minutos, antes de Raphinha ampliar com o segundo gol de pênalti, aos 45 minutos.
Aos 51 minutos, Ahmed Sayed Zizo diminuiu a diferença para o Al Ahly, ao concluir uma jogada de frente para o gol com um forte chute nas redes do Barcelona.
Anthony Gordon falhou em marcar o terceiro gol dos donos da casa, já que o goleiro do Al Ahly, Mohamed El Shenawy, defendeu um pênalti cobrado pelo internacional inglês aos 45+1 minutos do segundo tempo.
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