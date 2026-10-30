Fede Valverde, capitão do Real Madrid, lançou dúvidas sobre sua participação com os Merengues na partida do próximo domingo contra o Racing Santander, depois de admitir ele próprio que não se recuperou totalmente da lesão que sofreu no Clássico contra o Barcelona.

O astro uruguaio continua ausente dos treinos coletivos da equipe na Cidade Esportiva de Valdebebas, onde segue seu programa de tratamento específico, deixando a decisão sobre sua participação na partida em aberto até os últimos instantes.

As câmeras do famoso programa espanhol "El Chiringuito" captaram o momento decisivo, enquanto Valverde parava para dar autógrafos aos torcedores antes de deixar o centro de treinamentos, quando respondeu com notável franqueza ao ser questionado sobre sua condição: "Ainda não estou 100% pronto. Estou tentando".

As declarações de Valverde aumentaram o clima de incerteza, pois, quando perguntado sobre o diagnóstico médico e o que lhe disseram os médicos do clube, recusou-se a revelar os detalhes, limitando-se a dizer: "Não sei se posso falar sobre isso, eles é que deveriam dizer", numa clara indicação de que a lesão ainda está sob avaliação médica minuciosa.

Próximas partidas SAN La Liga 10:15 RMA Assistir

Sua breve conversa não deixou de ter um toque emocional, pois, quando questionado sobre sua relação com José Mourinho, respondeu com um sorriso: "Muito boa, inacreditável, eu curto muito", numa declaração que reflete o alto moral do jogador apesar de seu sofrimento físico.

Essa declaração coloca a comissão técnica do Real Madrid diante de um verdadeiro impasse, especialmente porque a equipe depende fortemente de Valverde na posição de lateral-direito durante os grandes jogos, e sua lesão coincide com um calendário repleto de partidas decisivas.