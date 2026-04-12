Em vídeo... Um chute marroquino chama a atenção na Bundesliga

O Stuttgart venceu o Hamburgo por 4 a 0, em casa, na 29ª rodada da Bundesliga.

A partida contou com uma participação marcante do jogador marroquino Bilal El Khannous.

Al-Khnous conseguiu marcar o quarto gol do Stuttgart aos 86 minutos, com um belo chute da entrada da área que acertou o fundo da rede do Hamburgo.

O Stuttgart subiu para 56 pontos e ocupa a terceira posição na tabela da Bundesliga.

Já o Hamburgo permaneceu com 31 pontos, na 12ª posição.

Al-Khanous disputou 38 partidas pelo Stuttgart nesta temporada em todas as competições, marcou 9 gols e deu 6 assistências.

Leia também

Vídeo... O Marrakesh Fassi derrota o Wydad com um gol fantástico