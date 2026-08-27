As arquibancadas do estádio Spotify Camp Nou se encheram de milhares de bandeiras da independência catalã, a "Estelada", durante a partida entre Barcelona e Athletic Bilbao (2 a 0), na noite desta quinta-feira, pela LaLiga.

O ato foi uma resposta ao episódio de agressão policial contra um torcedor catalão em Elche, no último domingo, após a bandeira da independência ter sido arrancada dele.

Um grande número de torcedores do Barcelona atendeu ao chamado do presidente do clube, Joan Laporta, que pediu que a partida fosse transformada em um "ato de exaltação da Estelada", por se tratar de "uma bandeira que representa muitos catalães e torcedores do Barça".

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A iniciativa recebeu o apoio de diversas entidades favoráveis à independência da Catalunha, e o ato de erguer as bandeiras atingiu seu ápice durante a execução do hino do Barcelona pelos alto-falantes do Camp Nou.

Assembleia Nacional Catalã distribui 10 mil bandeiras

Antes do início da partida, a Assembleia Nacional Catalã (ANC) distribuiu cerca de 10 mil bandeiras da independência do lado de fora do estádio Camp Nou, segundo a Corporação Catalã de Meios Audiovisuais.

Josep Vila, presidente da Assembleia Nacional Catalã, também pediu que as bandeiras da independência fossem erguidas em todos os estádios do país "diante dos casos de catalanofobia, xenofobia e violência totalmente injustificada".

E afirmou: "A melhor resposta é encher os estádios de bandeiras da independência com toda a dignidade, e não apenas no Camp Nou".

O Barcelona havia decidido, na última quarta-feira, cancelar uma cerimônia de homenagem aos seus oito jogadores campeões da Copa do Mundo com a seleção espanhola, e substituí-la por um evento de exaltação da bandeira da independência catalã.

A decisão veio após o episódio de agressão policial contra um torcedor do Barcelona, que carregava a bandeira da independência durante a partida da equipe em Elche, no fim de semana passado, episódio que provocou uma ampla polêmica política na Espanha.

O governo espanhol anunciou a abertura de uma investigação sobre o caso e reconheceu ter ocorrido um "uso desproporcional da força". Também foi confirmado nesta quinta-feira que o Barcelona vai providenciar cobertura jurídica ao torcedor, que foi agredido pela polícia.

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