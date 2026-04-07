Em vídeo... Torcedor saudita anuncia que trocou o Al-Hilal pelo Al-Nassr!

Um torcedor do Al-Hilal causou uma grande surpresa ao decidir mudar de time para torcer pelo vizinho e rival tradicional, o Al-Nassr, na próxima temporada.

O Al-Hilal e o Al-Nassr são considerados os maiores rivais tradicionais da Liga Saudita, e disputam o título na temporada atual, com o “Al-Alamy” liderando a classificação com 70 pontos, cinco pontos à frente do “Al-Za’im”, que ocupa o segundo lugar.

Um torcedor do Al-Hilal, chamado Saad, ligou para a rádio saudita “UFM”, anunciando que mudaria de time para se tornar torcedor do Al-Nassr no futuro próximo.

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O torcedor disse: “Há uma questão que me irrita em relação aos ingressos. É verdade que torço pelo Al-Hilal, mas todos apoiam o Al-Nassr, desde a torcida até a diretoria, a ponto de os preços dos ingressos para os jogos deles terem sido reduzidos para 10 riyals”.

E acrescentou: “Ao contrário, no Al-Hilal, ninguém faz o mesmo; o torcedor precisa pagar 70 riyals inteiros para assistir ao próximo jogo, e isso me deixa frustrado”.

Ele acrescentou: “Eu era fã do Al-Hilal e gostaria de assistir a todos os jogos, mas não posso pagar 70 riyals por partida sendo estudante; por isso, gostaria que fôssemos como o Al-Nassr”.

E continuou: “O que o Al-Nassr está fazendo está construindo uma nova base de torcedores para ele, seja por causa de Cristiano Ronaldo ou de outros. E, para ser sincero com você, minha lealdade ao Al-Hilal diminuiu e agora aumentou para o Fares Najd (Al-Nassr), e estarei presente nos próximos jogos do time”.

E concluiu: “Meu apego ao Al-Nassr aumentou porque ele valoriza sua torcida, e não há torcida igual a essa. Além disso, o Al-Hilal também me decepcionou na Liga dos Campeões da Ásia (na temporada passada). Eu vim de Riad para Jeddah para torcer por ele, mas ele não venceu o título”.