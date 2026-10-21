Em vídeo: Timber assume o papel de goleiro e Kane castiga o Arsenal

O internacional inglês Harry Kane colocou o seu Bayern de Munique à frente diante do visitante Arsenal, na noite desta quarta-feira, no estádio Allianz Arena, pela terceira rodada da Liga dos Campeões da Europa.
Aos 60 minutos, Kane conquistou um pênalti, quando disparou um chute que o zagueiro dos visitantes Jurriën Timber bloqueou com a mão, enquanto a bola parecia a caminho das redes.
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Kane conseguiu converter o pênalti no segundo gol dos donos da casa, aos 61 minutos, chutando no ângulo superior à direita do goleiro do Arsenal, David Raya, deixando o placar em 2 a 1 a favor do gigante bávaro.
A equipe inglesa havia marcado o gol que a colocou em vantagem por 1 a 0 aos 25 minutos, por meio de Eberechi Eze, que recebeu um lançamento longo pelo lado esquerdo do seu companheiro Martin Ødegaard, ficando cara a cara com o goleiro Manuel Neuer para marcar nas suas redes.
Mas, 10 minutos após o gol do Arsenal, o Bayern conseguiu o empate, quando o atacante inglês Harry Kane enviou um passe preciso ao lateral canadense Alphonso Davies, que atuou como ponta na partida de hoje, para colocar a bola com o pé direito nas redes dos visitantes, aos 35 minutos.
O time bávaro entrou na partida de hoje com 4 pontos na bagagem, após uma vitória sobre o Bodø/Glimt da Noruega e um empate com o seu compatriota Viking, enquanto o Arsenal conquistou duas vitórias nas duas primeiras rodadas da Liga dos Campeões da Europa, diante de Napoli, da Itália, e Lille, da França.