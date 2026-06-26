Em vídeo... Sami Al-Jaber exclui Donis: a partida contra Cabo Verde é exclusiva para os jogadores

Sami Al-Jaber, lenda do futebol saudita, excluiu o técnico grego Georgios Donis, treinador da seleção, da partida contra Cabo Verde na Copa do Mundo, considerando que o jogo é exclusivo dos jogadores.

A seleção saudita enfrenta Cabo Verde, daqui a pouco, no estádio “NRG”, na cidade de Houston, nos Estados Unidos, na terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

Pouco antes da partida, Al-Jaber disse em declarações ao programa “Nadina”, do canal “MBC 1”: “Quando se fala da partida contra o Uruguai, não se fala apenas dos jogadores, mas também do técnico, no que diz respeito ao estilo e à forma de utilizar os jogadores”.

Ele acrescentou: “A partida contra a Espanha apresentou diferenças técnicas muito grandes, e a seleção não pode ser culpada por isso, mas a derrota deveria ter sido menor. A forma como Donis escalou a equipe, com cinco defensores na retaguarda, provou não ser adequada para a seleção saudita”.

E completou: “Hoje, na partida contra Cabo Verde, o foco está apenas nos jogadores. A seleção de Cabo Verde apostou nas jogadas de contra-ataque nas partidas contra a Espanha e o Uruguai, e teve sucesso nessas duas ocasiões”.

E concluiu: “A força física e os jogadores da seleção de Cabo Verde demonstram grande vontade, e a ambição dos jogadores da seleção saudita hoje deve ser a classificação para a próxima fase, independentemente de quem venham a enfrentar”.

O jogo contra Cabo Verde é decisivo para a seleção saudita, que precisa vencer para se classificar para as oitavas de final da Copa do Mundo; um empate ou uma derrota significariam a eliminação do Mundial, ficando em último lugar no grupo.

A seleção saudita ocupa a quarta e última posição do Grupo H, com apenas um ponto, ficando a um ponto atrás do Uruguai e de Cabo Verde, enquanto a Espanha lidera com 4 pontos.

Vale lembrar que a seleção saudita só conseguiu passar da fase de grupos da Copa do Mundo uma única vez, em sua primeira participação no torneio, em 1994, antes de ser eliminada precocemente nas cinco participações seguintes.