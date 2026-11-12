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Numa noite que não foi nada comum em Praga, a Espanha saiu com uma vitória difícil sobre a República Tcheca por dois gols a zero, numa partida que teve de tudo: domínio espanhol, um pênalti polêmico, um gol anulado, uma chance tcheca que quase virou o jogo e uma expulsão que mudou o equilíbrio da partida.

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Mais uma vitória que confirmou que o campeão mundial só conhece a língua do triunfo, mesmo quando os caminhos até ele são estranhos, liderando a classificação do grupo com 15 pontos (aproveitamento total), enquanto colocou a República Tcheca em um verdadeiro apuro, ocupando a lanterna sem qualquer ponto.

Primeiro tempo: domínio espanhol

A seleção espanhola começou a partida com pressão evidente, impondo seu domínio no meio-campo, mantendo a posse de bola e tentando ditar seu ritmo habitual desde os primeiros instantes.

Apesar das repetidas tentativas da La Roja de penetrar na organizada defesa tcheca, o empate sem gols se manteve por um longo período, depois que a defesa da República Tcheca interveio em mais de uma ocasião e salvou sua meta de tentativas perigosas, com destaque para a tentativa de Ferran Torres, que foi um dos jogadores mais ativos da seleção espanhola.

E tudo mudou quando o jogador tcheco Ambros dominou uma bola alta com a mão dentro da área, em um dos pênaltis mais tolos do ano; a bola bateu nele perto do cotovelo, e ele aproveitou esse toque para amortecer a bola e afastá-la, um movimento que ninguém percebeu em campo, mas que a tecnologia do árbitro de vídeo captou.

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E após revisar o lance no monitor, o árbitro montenegrino Nikola Dabanović não hesitou em marcar o pênalti. Aos 39 minutos, Álex Baena avançou para cobrar a penalidade e chutou com muita confiança, anunciando o primeiro gol da Espanha e acendendo as comemorações da La Roja. O primeiro tempo terminou com a Espanha à frente por um a zero, em uma etapa na qual a seleção confirmou sua superioridade histórica sobre a República Tcheca em seu estádio.

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Segundo tempo: tentativas tchecas

O segundo tempo começou com mais entusiasmo, quando todos pensaram que a Espanha havia marcado o segundo gol, depois que as redes tchecas balançaram novamente, mas a alegria dos espanhóis não se completou, pois o árbitro anulou o gol por impedimento, mantendo a vantagem em apenas um gol.

E a seleção da República Tcheca não se rendeu, tendo uma oportunidade perigosa que quase lhe garantiu o gol de empate e devolveria a partida ao ponto de partida, uma chance que provou que a seleção tcheca, apesar de sua eliminação da competição, ainda possui o espírito de luta e o desejo de alcançar um resultado positivo diante de sua torcida.

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Mas o golpe mais forte para a República Tcheca veio quando o árbitro exibiu o cartão vermelho a Krejčí, zagueiro da seleção tcheca, deixando os donos da casa completarem a partida com dez jogadores.

A expulsão aumentou o sofrimento da República Tcheca e concedeu à Espanha vantagem numérica e moral nos minutos finais. E, mais uma vez, o goleiro Unai Simón esteve presente com um número especial, depois de manter a calma nos momentos difíceis.

Getty Images

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E o momento que decidiu tudo veio nos acréscimos, quando Marc Bobil marcou o segundo gol da Espanha aos 90+6 minutos.

O gol não foi apenas um gol adicional, mas sim o golpe de misericórdia que encerrou completamente a resistência da República Tcheca e confirmou que a Espanha não deixa nada ao acaso até o último instante.

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Bobil aproveitou o estado de confusão na defesa tcheca após a expulsão e avançou com confiança para colocar a bola no fundo das redes, transformando a difícil vitória em uma vitória tranquila, concedendo à La Roja três pontos preciosos e dando continuidade à sua série de triunfos totais na Liga das Nações.

E a classificação do Grupo 3 do primeiro nível reflete o tamanho do domínio espanhol, com a Espanha liderando a tabela com aproveitamento total de 15 pontos em 5 partidas, após conquistar 5 vitórias consecutivas, marcando 13 gols e sofrendo 5 gols.

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Em contrapartida, a seleção da República Tcheca ocupa a lanterna, na quarta posição, sem qualquer ponto, após perder todos os seus cinco jogos, marcando apenas dois gols e sofrendo 11 gols, aproximando-se do rebaixamento oficial ao segundo nível.