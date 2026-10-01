Em seu primeiro teste de verdade na era pós-Cristiano Ronaldo, a seleção de Portugal conseguiu superar as consequências da estrondosa crise que abalou sua concentração e conquistou uma vitória difícil e emocionante sobre o anfitrião dinamarquês, pelo placar de 4 a 2, na noite desta quinta-feira, no estádio Parken, em Copenhague, pela terceira rodada da fase de grupos da Liga das Nações da Europa.

A seleção portuguesa entrou em campo sob enorme pressão após a saída repentina de seu capitão histórico, Cristiano Ronaldo, da concentração ontem, quarta-feira, em decorrência de seu famoso desentendimento com o técnico Jorge Jesus por não ter sido escalado contra a Noruega, de modo que a seleção se viu obrigada a provar que a vida continua mesmo sem "o Don".

Com essa vitória folgada, a seleção portuguesa reforçou sua liderança no grupo com aproveitamento perfeito, somando 9 pontos em 3 vitórias, aproximando-se fortemente da classificação para a próxima fase da Liga das Nações.

Já a seleção dinamarquesa fica na segunda colocação pelo saldo de gols, apesar de um saldo de -1 (marcou 6 e sofreu 7), à frente da Noruega, terceira colocada, enquanto o País de Gales fecha a classificação.

A partida começou em ritmo acelerado e com pressão portuguesa logo cedo em busca de um gol que embaralhasse as contas, e os portugueses conseguiram o que queriam quando João Cancelo abriu o placar, dando a vantagem aos visitantes. Mas a resposta dinamarquesa não demorou muito: Mikkel Damsgaard conseguiu o empate após uma bela jogada construída pelo brilhante Mohamed Daramy.

Os donos da casa não desfrutaram do empate por muito tempo, pois Gonçalo Ramos, substituto direto de Ronaldo no time titular, devolveu a vantagem a Portugal novamente, encerrando o emocionante primeiro tempo com uma merecida vantagem portuguesa, em meio a uma relativa superioridade na posse de bola e no perigo criado, apesar das tímidas tentativas dinamarquesas por meio de Leão e Cancelo.

Com o início do segundo tempo, Portugal quase matou a partida com uma oportunidade clara por meio de Bruno Fernandes, defendida com maestria pelo goleiro da Dinamarca, e o castigo veio rápido do outro lado.

Em um contra-ataque bem organizado, o craque Rasmus Højlund conseguiu o empate para a Dinamarca, após um passe preciso de Damsgaard, e comemorou ao estilo do famoso "Siiiu" de Cristiano Ronaldo, em uma cena que incendiou as arquibancadas do Parken e carregou uma mensagem provocadora aos portugueses.









Após o gol de empate, a partida entrou em uma guinada perigosa, com a Dinamarca pressionando com toda a força em busca do gol da virada, desperdiçando uma oportunidade clara por meio do reserva Gustav Isaksen, enquanto Portugal apostou na arma dos contra-ataques rápidos conduzidos por Bruno Fernandes e Rafael Leão.

E no momento em que a seleção dinamarquesa parecia mais perto de marcar, surgiu Vitinha para resolver a situação; após um rápido contra-ataque português no qual Bruno desperdiçou um cruzamento preciso, o próprio Vitinha voltou para dar a terceira vantagem a Portugal, gol que mudou completamente a cara da partida.





A seleção portuguesa tentou então administrar o resultado, e a comissão técnica lançou mão de Trincão para aumentar a pressão ofensiva, tornando a partida mais perigosa para os visitantes.

Ramos quase ampliou para o quarto com um chute forte que esbarrou na defesa, em meio a um claro sofrimento da defesa da Dinamarca nos últimos quinze minutos diante da investida ofensiva portuguesa, encerrando o duelo com uma preciosa vitória de Portugal que comprova que a equipe é capaz de vencer até mesmo sem a sua lenda.









Com a partida se aproximando dos minutos finais, o confronto se transformou em uma verdadeira epopeia, com a seleção dinamarquesa impondo um cerco sufocante à sua rival portuguesa em seus setores, em busca do empate, em meio a uma grande investida ofensiva na tentativa de salvar ao menos um ponto.

Diante dessa pressão, a seleção portuguesa recorreu à sua arma mais letal, os contra-ataques fulminantes por meio da dupla de meio-campo Vitinha e Bruno Fernandes, que confundiram a defesa da Dinamarca.

A partida teve momentos de grande tensão, com Mohamed Daramy recebendo o cartão amarelo após uma entrada atrasada em Bruno Fernandes enquanto tentava alcançar um dos passes, antes de a própria seleção portuguesa escapar de um desastre, após uma entrada violenta de Rúben Neves que exigiu a intervenção da tecnologia do árbitro de vídeo "VAR" e a revisão do lance, antes de o árbitro se limitar a mostrar o cartão amarelo em sua direção, sem recorrer ao campo, fazendo com que Portugal escapasse de um cartão vermelho que teria mudado o equilíbrio do jogo.

Em uma tentativa de amortecer o entusiasmo dos dinamarqueses e dinamizar o ataque, a comissão técnica portuguesa fez uma dupla substituição com as entradas de João Neves e João Félix nos lugares de Pedro Neto e Gonçalo Ramos.

E essa substituição teve seu efeito mágico, pois aos 87 minutos, em um contra-ataque modelo, o reserva João Félix carimbou o quarto gol da seleção de Portugal, matando a partida por completo e transformando o placar em 4 a 2.









O gol de Félix foi como o tiro de misericórdia que encerrou a reação da Dinamarca e confirmou que a seleção portuguesa, apesar de todo o barulho provocado pela saída de Cristiano Ronaldo e pela crise de sua concentração com Jesus, possui profundidade e qualidade suficientes para transformar a adversidade em uma grande vitória no coração do estádio Parken, iniciando a era pós-"Don" com um triunfo folgado e emocionante.



