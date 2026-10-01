Em vídeo: Portugal supera a Dinamarca apesar da comemoração de Cristiano

Em seu primeiro teste real da era pós-Cristiano Ronaldo, a seleção de Portugal conseguiu superar os efeitos da estrondosa crise que abalou sua concentração e obteve uma vitória difícil e emocionante sobre a anfitriã Dinamarca por 4 a 2, na noite desta quinta-feira, no estádio Parken, em Copenhague, pela terceira rodada da fase de grupos da Liga das Nações da Europa.

A seleção portuguesa entrou na partida sob uma pressão enorme, após a saída repentina de seu capitão histórico Cristiano Ronaldo da concentração, na quarta-feira, em decorrência de seu famoso desentendimento com o treinador Jorge Jesus por conta de sua ausência diante da Noruega, de modo que a seleção se viu obrigada a provar que a vida continua mesmo sem o "Don".

Com esta vitória ampla, a seleção portuguesa consolidou a liderança do grupo com aproveitamento total, somando 9 pontos em 3 vitórias, aproximando-se fortemente da classificação à próxima fase da Liga das Nações.

Já a seleção dinamarquesa aparece na segunda colocação pelo saldo de gols, apesar de um saldo de -1 (marcou 6 e sofreu 7), superando a Noruega, terceira colocada, enquanto o País de Gales fecha a classificação.

A partida começou em ritmo acelerado e com pressão portuguesa logo cedo em busca de um gol que embaralhasse as contas, e eles conseguiram o que queriam quando João Cancelo abriu o placar, dando a vantagem aos visitantes, mas a resposta dinamarquesa não demorou muito, com Mikkel Damsgaard conseguindo empatar após uma jogada técnica magnífica construída pelo brilhante Mohamed Daramy.

Os donos da casa não desfrutaram do empate por muito tempo, pois Gonçalo Ramos, substituto direto de Ronaldo na escalação titular, recolocou Portugal novamente à frente, encerrando o emocionante primeiro tempo com uma vantagem merecida dos portugueses, em meio a uma superioridade relativa na posse de bola e no perigo, apesar das tímidas tentativas dinamarquesas por meio de Leão e Cancelo.

Com o início do segundo tempo, Portugal quase matou a partida com uma oportunidade clara por meio de Bruno Fernandes, defendida com maestria pelo goleiro da Dinamarca, e o castigo veio rápido do outro lado.

De um contra-ataque bem organizado, o craque Rasmus Højlund conseguiu empatar para a Dinamarca, após uma assistência precisa de Damsgaard, e comemorou ao estilo do famoso "Siiiu" de Cristiano Ronaldo, em um lance que incendiou as arquibancadas do Parken e trouxe uma mensagem provocadora aos portugueses.









Depois do gol de empate, a partida entrou em uma curva perigosa, com a Dinamarca pressionando com toda a força em busca do gol da virada, desperdiçando uma oportunidade clara por meio do substituto Gustav Isaksen, enquanto Portugal apostou na arma dos contra-ataques rápidos conduzidos por Bruno Fernandes e Rafael Leão.

E no momento em que a seleção dinamarquesa parecia mais perto de marcar, surgiu Vitinha para resolver as coisas; após um contra-ataque português rápido no qual Bruno desperdiçou um cruzamento preciso, o próprio Vitinha voltou para dar a terceira vantagem a Portugal, gol que mudou completamente a cara da partida.





A seleção portuguesa tentou então assegurar o resultado, e a comissão técnica lançou mão de Trincão para aumentar a pressão ofensiva, tornando a partida mais perigosa para os visitantes.

Ramos quase acrescentou o quarto com um chute forte que bateu na defesa, em meio a um sofrimento evidente da defesa da Dinamarca no último quarto de hora diante do avanço ofensivo português, encerrando o confronto com uma vitória preciosa de Portugal, que prova ser capaz de vencer até mesmo sem sua lenda.









À medida que a partida se aproximava de seus minutos finais, o confronto se transformou em uma verdadeira epopeia, com a seleção dinamarquesa impondo um cerco sufocante à sua rival portuguesa em seus setores, à procura do empate, em meio a um grande ímpeto ofensivo em busca de salvar ao menos um ponto.

Diante dessa pressão, a seleção portuguesa recorreu à sua arma mais letal, os contra-ataques fulminantes por meio da dupla de meio-campo Vitinha e Bruno Fernandes, que embaralhou a defesa da Dinamarca.

A partida teve momentos de grande tensão, com Mohamed Daramy recebendo o cartão amarelo após uma entrada atrasada em Bruno Fernandes enquanto este tentava alcançar um dos passes, antes de a própria seleção portuguesa escapar de um desastre, após uma entrada violenta de Rúben Neves que exigiu a intervenção da tecnologia de vídeo "VAR" e a revisão do lance, antes de o árbitro limitar-se a mostrar o cartão amarelo em sua direção, sem recorrer ao árbitro de campo, de modo que Portugal escapou de um cartão vermelho que teria virado o jogo.

Em uma tentativa de absorver o entusiasmo dos dinamarqueses e dinamizar o ataque, a comissão técnica portuguesa fez uma substituição dupla com as entradas de João Neves e João Félix nos lugares de Pedro Neto e Gonçalo Ramos.

E essa substituição teve seu efeito mágico, pois aos 87 minutos, de um contra-ataque exemplar, o substituto João Félix carimbou o quarto gol da seleção de Portugal, matando a partida por completo e transformando o placar em 4 a 2.









O gol de Félix foi como o tiro de misericórdia que encerrou a reação da Dinamarca e confirmou que a seleção portuguesa, apesar de todo o barulho provocado pela saída de Cristiano Ronaldo e pela crise de sua concentração com Jesus, possui profundidade e qualidade suficientes para transformar a adversidade em uma grande vitória no coração do estádio Parken, iniciando a era pós-"Don" com um triunfo amplo e emocionante.



