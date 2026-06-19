Em vídeo... Pato americano lidera o “Exército do Tartan” para enfrentar o Marrocos

Um pato da cidade de Providence, nos Estados Unidos, que conta com um grande número de seguidores nas redes sociais, tornou-se o mascote não oficial da torcida escocesa na Copa do Mundo de 2026, poucas horas antes do confronto contra o Marrocos na segunda rodada da fase de grupos.

A famosa pata participou de uma marcha com gaitas de foles organizada pelo “Exército do Tartã” — apelido pelo qual a torcida escocesa é conhecida — antes da partida da seleção nacional, nesta sexta-feira à noite, no horário da costa leste dos Estados Unidos.

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O pato, conhecido como “Don”, exibia a bandeira da Escócia nas costas, além de seu habitual colar de ouro, para liderar a marcha no estado de Rhode Island antes do confronto contra o Marrocos.

“Don” é a mais recente pata a entrar no mundo do futebol, depois que os torcedores do México adotaram a pata “Merlin” como seu mascote não oficial, segundo a agência “Reuters”.

A pata Don é conhecida como a “pata da torcida” e ganhou notoriedade em 2024 ao comparecer a uma partida do time de basquete da Universidade de Providence. No entanto, ela logo foi impedida de entrar no ginásio devido a preocupações com a segurança dos animais.

Mas “Don” continua a comparecer frequentemente a comemorações por toda a cidade de Providence e tem mais de 30 mil seguidores no Instagram.

A Escócia havia vencido o Haiti (1 a 0) na primeira rodada da fase de grupos, enquanto o Marrocos empatou com o Brasil (1 a 1).



