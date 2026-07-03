A seleção egípcia garantiu oficialmente sua vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, após conquistar uma vitória importante sobre a Austrália nos pênaltis (4 a 2), depois que o tempo regulamentar e a prorrogação terminaram empatados em 1 a 1, na partida disputada nesta sexta-feira à noite no estádio de “Dallas”, no âmbito das disputas das oitavas de final da Copa do Mundo.

Os “Faraós” entraram em campo com uma clara vocação ofensiva, o que lhes permitiu abrir o placar logo aos 13 minutos, quando o meio-campista Imam Ashour subiu para cabecear um cruzamento preciso do lateral-esquerdo Karim Hafez, mandando a bola com força para o fundo da rede do goleiro australiano.

No segundo tempo, com as tentativas da seleção australiana de empatar o placar, o gol de empate surgiu aos 55 minutos, após um erro defensivo não intencional: o zagueiro Mohamed Hani falhou ao tentar afastar um cruzamento proveniente de uma falta, acabando por cabecear a bola acidentalmente para dentro do próprio gol, levando a partida para a disputa de pênaltis.

Na disputa de pênaltis, marcaram pelo Egito Mahmoud Saber, Rami Rabia, Mohamed Salah e Hossam Abdel-Majeed.

Pela Austrália, marcaram Jackson Irvine e Oier Mabel, enquanto Harry Sutter e Lucas Herrington perderam suas cobranças.

Com essa classificação histórica, o Egito se tornou a segunda seleção africana a garantir sua presença nas oitavas de final da Copa do Mundo atual, juntando-se ao Marrocos, que causou uma grande surpresa ao eliminar a Holanda. Os “Leões do Atlas” agora enfrentam o Canadá na próxima fase.

Essa classificação tem um significado histórico especial para o futebol egípcio em sua quarta participação na Copa do Mundo; anteriormente, o país havia sido eliminado nas oitavas de final em uma edição antiga que contou com apenas 16 seleções, em 1934, enquanto não conseguiu passar da fase de grupos nas edições da Itália em 1990 e da Rússia em 2018, permitindo que a atual seleção escreva um novo capítulo na história das participações dos Faraós na Copa do Mundo.