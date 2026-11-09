A irritação de Hansi Flick aos 86 minutos não foi apenas o nervosismo de um treinador tenso, mas sim uma raiva provocada por uma nova lei, uma regra rígida e uma punição que quase virou de cabeça para baixo o jogo pela liderança no Wanda Metropolitano.

Em um momento em que o Barcelona vencia por 2 a 1 o Atlético de Madrid e tentava manter os três pontos, uma única substituição quase fez a equipe jogar com dez jogadores por um minuto inteiro, e foi aí que Flick, conhecido por sua tradicional tranquilidade, não conseguiu ficar calado.

Uma partida à beira da explosão

O jogo do Barcelona contra o Atlético de Madrid estava por um fio. O confronto no estádio Riyadh Air Metropolitano poderia resultar em uma surpresa na classificação caso o Atlético conseguisse conquistar os três pontos.

A partida começou a seguir nessa direção, com o gol precoce de Giuliano e os rojiblancos se mostrando a melhor equipe. Mas o Barcelona recuperou o equilíbrio e conseguiu virar o placar, embora o resultado apertado de 2 a 1 tenha mantido a tensão até o apito final.

O momento de raiva aos 86 minutos

O próprio Hansi Flick demonstrou essa tensão: aos 86 minutos, o treinador alemão colocou em campo Karim Adeyemi no lugar de Anthony Gordon, com quem teve de conversar a respeito da substituição.

O inglês levou mais tempo do que o esperado pelo treinador do Barcelona e deixou o campo insatisfeito, caminhando em direção à linha de fundo. Já Gordon, que parecia surpreso, apressou o passo e cumprimentou Adeyemi.

O treinador alemão pediu ao inglês que se apressasse, e ele deixou o campo em estado de incredulidade.

A regra dos 10 segundos

A frustração do treinador do Barcelona é perfeitamente compreensível, pois, a partir desta temporada, o atraso na substituição é punido.

Para evitar a perda de tempo, o jogador substituído deve deixar o campo em até 10 segundos a partir do momento em que o painel de substituições é exibido. Caso contrário, a equipe que fez a substituição fica reduzida a dez jogadores, e o jogador reserva precisa esperar um minuto inteiro fora do campo antes de entrar.

Se Gordon tivesse demorado mais, o Blaugrana teria jogado com dez jogadores por um minuto, em um momento em que o Atlético buscava o gol de empate.

O precedente de Real Madrid e Inter

Essa lei foi aplicada pela primeira vez no início de setembro, durante uma partida da Liga dos Campeões da Europa entre Real Madrid e Inter de Milão, segundo o "Mundo Deportivo".

Vinícius demorou mais do que o necessário aos 87 minutos, e Carreras, seu substituto, só conseguiu entrar em campo depois de 60 segundos. O Real Madrid protestou, especialmente Mourinho, de forma veemente naquele momento, mas a arbitragem aplicou a lei corretamente.

Assim, Flick percebeu que 10 segundos podem ser a diferença entre a liderança e a catástrofe, e por isso sua raiva contra Gordon não foi apenas nervosismo, mas sim um alerta de que o novo futebol não perdoa quem se atrasa um único segundo.