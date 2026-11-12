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Muhammad Sharaf Eldeen
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Em vídeo: Oleksii pune Donnarumma por erro catastrófico e a Itália responde ao golpe

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Michael Olise, estrela do Bayern de Munique, aproveitou um erro grosseiro de Gianluigi Donnarumma, goleiro da Itália, para marcar o gol que colocou a seleção da França em vantagem na noite desta quinta-feira, no estádio San Siro, em Milão, pela quinta rodada da fase de grupos da Liga das Nações da Europa.

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O gol saiu aos dez minutos de jogo, depois que Donnarumma cometeu um erro no passe, durante uma tentativa de construção de jogada desde trás, fazendo a bola chegar diretamente a Olise, que não hesitou em aproveitar o presente.

O francês avançou com a bola para dentro da área, antes de mandá-la às redes, dando à seleção visitante a vantagem de forma precoce.

O erro causou um grande constrangimento a Donnarumma, capitão da seleção italiana, que deu ao adversário uma oportunidade fácil de marcar logo no início de um confronto importante no cenário europeu.

Mas seu companheiro, o jovem atacante Francesco Pio Esposito, marcou o gol de empate da Itália (1 a 1) aos 26 minutos, após um cruzamento à frente da meta de seu companheiro de equipe, o ponta Nicolò Cambiaghi.

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De sua parte, Olise seguiu apresentando atuações de destaque com a seleção francesa, depois de se tornar uma das principais armas ofensivas do elenco do técnico Zinédine Zidane, graças à sua capacidade de fazer a diferença por meio do drible, do passe e da finalização, além de suas crescentes contribuições em gols.

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O ex-astro do Crystal Palace conseguiu conquistar o prêmio de melhor jogador do Campeonato Alemão na temporada 2025-2026, além de liderar a lista de garçons da competição com 21 assistências, somadas às suas contribuições em gols na Liga dos Campeões da Europa, que o colocaram entre os principais criadores de jogadas do mundo.

O impacto de Olise não se limitou ao nível dos clubes, já que ele se tornou peça fundamental na seleção francesa e participou da campanha de seu país na Copa do Mundo de 2026, na qual os Les Bleus chegaram às semifinais, além de ter igualado o recorde de número de assistências em uma única edição do torneio, com 7 gols criados.

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O confronto com a Itália chega em um momento importante para a seleção francesa, que entrou na rodada liderando o Grupo 1 no primeiro nível com 10 pontos, após conquistar três vitórias e um empate em suas quatro partidas, enquanto a seleção italiana ocupa a terceira posição com 7 pontos.

O jogo de ida entre as duas seleções, disputado no dia 2 de outubro passado, havia terminado empatado em 1 a 1, depois que Olise abriu o placar para a França em casa, aos 55 minutos, antes de Alessandro Bastoni empatar para a Itália aos 68 minutos.

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A seleção francesa busca confirmar sua superioridade e garantir a liderança do grupo, enquanto a seleção italiana espera aproveitar os fatores do mando de campo e da torcida para conquistar a vitória e reduzir a diferença para seu adversário, antes da última rodada da fase de grupos.

A seleção belga havia complicado a missão da Itália, nesta quinta-feira, ao vencer a Turquia em casa (2 a 1), tomando o vice-liderança do grupo com 9 pontos, antes de receber a Azzurra na última rodada da fase de grupos da Liga das Nações da Europa.

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As contas de classificação determinam que as duas primeiras seleções de cada grupo avançam às quartas de final, o que fez do confronto entre França e Itália uma disputa direta pela liderança e pela permanência no torneio.

Written byMuhammad Sharaf Eldeen

Editor-chefe de turno

Resumo Profissional

Jornalista egípcio multidisciplinar, dedicado a oferecer aos leitores uma visão jornalística abrangente e precisa. Possuo mais de 13 anos de experiência em meios impressos e audiovisuais, tendo colaborado com alguns dos maiores jornais, plataformas digitais e canais de televisão no Egito e no mundo árabe. Desde abril de 2017, desempenho as funções de Editor de Turno (Shift Manager) e Editor de Desk no Kooora, o principal site de desporto árabe, trabalhando com uma equipa de elite de profissionais altamente qualificados.

Sou apaixonado por redigir artigos e análises desportivas lógicas e acessíveis — evitando complexidades desnecessárias — mantendo sempre os mais elevados padrões de rigor e objetividade. Acredito firmemente que as preferências pessoais não devem interferir no trabalho jornalístico; a informação é um compromisso e a integridade é a ética suprema da profissão mediática.

Percurso Pessoal e Filosofia Futebolística

A minha história com o futebol começou aos cinco anos, inspirado pela paixão da minha família durante o Mundial de 1994. Desde então, o futebol tornou-se parte integrante da minha vida, tanto como jogador quanto como espetador.

Uma das memórias futebolísticas mais marcantes da minha infância é a histórica final da UEFA Champions League entre o Bayern de Munique e o Manchester United, em Camp Nou, a 26 de maio de 1999. Naquela noite, a reviravolta épica dos "Red Devils" marcou o início da minha lealdade vitalícia ao gigante alemão, que continua a ocupar um lugar de destaque no meu coração.

Áreas de Especialização

Graças à minha experiência em diversos setores da comunicação, especializo-me em:

História do Futebol: Conhecimento profundo da história do futebol europeu e, em particular, do alemão.

Análise Tática: Previsão de cenários de jogo e análises táticas detalhadas.

Scouting: Capacidade de identificar jovens talentos e analisar o seu potencial técnico.

Marcos e Momentos Relevantes

Guardo muitas memórias felizes no futebol, mas a mais significativa a nível internacional foi a conquista da Champions League de 2001 pelo Bayern de Munique frente ao Valência, que representou a minha primeira grande alegria continental com o clube.

O Meu Onze Ideal de Todos os Tempos:

Guarda-redes: Manuel Neuer.

Defesa: Alessandro Nesta, Sergio Ramos, Philipp Lahm, Paolo Maldini.

Médios: Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Zinedine Zidane.

Avançados: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazário (O Fenómeno).

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