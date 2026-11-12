Em vídeo: Oleksii pune Donnarumma por erro catastrófico e a Itália responde ao golpe

Compartilhar Siga GOAL no Google

Michael Olise, estrela do Bayern de Munique, aproveitou um erro grosseiro de Gianluigi Donnarumma, goleiro da Itália, para marcar o gol que colocou a seleção da França em vantagem na noite desta quinta-feira, no estádio San Siro, em Milão, pela quinta rodada da fase de grupos da Liga das Nações da Europa.

Publicidade

O gol saiu aos dez minutos de jogo, depois que Donnarumma cometeu um erro no passe, durante uma tentativa de construção de jogada desde trás, fazendo a bola chegar diretamente a Olise, que não hesitou em aproveitar o presente.

O francês avançou com a bola para dentro da área, antes de mandá-la às redes, dando à seleção visitante a vantagem de forma precoce.

O erro causou um grande constrangimento a Donnarumma, capitão da seleção italiana, que deu ao adversário uma oportunidade fácil de marcar logo no início de um confronto importante no cenário europeu.

Mas seu companheiro, o jovem atacante Francesco Pio Esposito, marcou o gol de empate da Itália (1 a 1) aos 26 minutos, após um cruzamento à frente da meta de seu companheiro de equipe, o ponta Nicolò Cambiaghi.

Publicidade Publicidade

De sua parte, Olise seguiu apresentando atuações de destaque com a seleção francesa, depois de se tornar uma das principais armas ofensivas do elenco do técnico Zinédine Zidane, graças à sua capacidade de fazer a diferença por meio do drible, do passe e da finalização, além de suas crescentes contribuições em gols.

Tópicos relacionados

O ex-astro do Crystal Palace conseguiu conquistar o prêmio de melhor jogador do Campeonato Alemão na temporada 2025-2026, além de liderar a lista de garçons da competição com 21 assistências, somadas às suas contribuições em gols na Liga dos Campeões da Europa, que o colocaram entre os principais criadores de jogadas do mundo.

O impacto de Olise não se limitou ao nível dos clubes, já que ele se tornou peça fundamental na seleção francesa e participou da campanha de seu país na Copa do Mundo de 2026, na qual os Les Bleus chegaram às semifinais, além de ter igualado o recorde de número de assistências em uma única edição do torneio, com 7 gols criados.

Publicidade

Leia também

Ex-astro do Liverpool: Alexander-Arnold deve se transferir para o Bayern de Munique

Cucurella para a torcida alemã: o árbitro é que errou, não eu!

Publicidade

O confronto com a Itália chega em um momento importante para a seleção francesa, que entrou na rodada liderando o Grupo 1 no primeiro nível com 10 pontos, após conquistar três vitórias e um empate em suas quatro partidas, enquanto a seleção italiana ocupa a terceira posição com 7 pontos.

O jogo de ida entre as duas seleções, disputado no dia 2 de outubro passado, havia terminado empatado em 1 a 1, depois que Olise abriu o placar para a França em casa, aos 55 minutos, antes de Alessandro Bastoni empatar para a Itália aos 68 minutos.

Publicidade

A seleção francesa busca confirmar sua superioridade e garantir a liderança do grupo, enquanto a seleção italiana espera aproveitar os fatores do mando de campo e da torcida para conquistar a vitória e reduzir a diferença para seu adversário, antes da última rodada da fase de grupos.

A seleção belga havia complicado a missão da Itália, nesta quinta-feira, ao vencer a Turquia em casa (2 a 1), tomando o vice-liderança do grupo com 9 pontos, antes de receber a Azzurra na última rodada da fase de grupos da Liga das Nações da Europa.

Publicidade

As contas de classificação determinam que as duas primeiras seleções de cada grupo avançam às quartas de final, o que fez do confronto entre França e Itália uma disputa direta pela liderança e pela permanência no torneio.