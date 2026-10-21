O internacional argentino Nico Paz abriu o placar cedo para o Como, da Itália, diante do visitante Manchester United, da Inglaterra, nesta quarta-feira, no estádio Giuseppe Sinigaglia, pela terceira rodada da Liga dos Campeões da Europa.

Paz balançou as redes com um gol magnífico aos dois minutos, após receber a bola nas imediações da área diante de Harry Maguire, zagueiro do Manchester United, antes de bater com o pé esquerdo em uma cobertura que morreu no ângulo mais distante.

Aos 49 minutos, Paz voltou a criar o segundo gol para seu companheiro grego Anastasios Douvikas, antes de marcar seu segundo gol pessoal e o terceiro do Como nas redes do Manchester United, depois de aproveitar um passe errado do jogador do United, Carlos Baleba, para arrancar com a bola e ficar cara a cara com o goleiro, deixando o placar em 3 a 0 aos 57 minutos.





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Paz, de 22 anos, é considerado um dos talentos em ascensão mais destacados do futebol argentino, tendo chamado a atenção por suas atuações com o Como, graças à sua habilidade técnica e à capacidade de criar oportunidades e marcar de fora da área.

As expectativas aumentaram recentemente em relação ao seu papel futuro com a seleção da Argentina, já que ele é visto como um dos nomes de destaque na próxima fase, após a aposentadoria da lenda Lionel Messi no âmbito internacional, sendo Paz um dos principais candidatos a herdar a camisa "10" que pertencia à "Pulga".

Paz, ex-jogador do Real Madrid, já havia dado uma assistência para Messi, durante a vitória da Argentina sobre a Bolívia por 6 a 0 em outubro de 2024, no início de sua trajetória internacional. O astro do Inter Miami também elogiou seu talento e sua capacidade de compreender o jogo.



