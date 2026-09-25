Em vídeo: "O melhor atacante e o que aconteceu foi um erro", Donis responde com firmeza às críticas de Al-Hamdan

Georgios Donis, técnico da seleção da Arábia Saudita, afirmou que a preparação para o confronto com Omã está indo bem, destacando a necessidade de encarar cada partida de forma separada e de continuar trabalhando no desenvolvimento da equipe, longe de pensar em resultados ou compromissos anteriores.

A seleção da Arábia Saudita conquistou uma vitória difícil sobre o Kuwait por 1 a 0 na última quarta-feira, na rodada de abertura do Grupo 1 da Copa do Golfo Árabe "Golfo 27", e busca dar continuidade às vitórias quando enfrentar Omã amanhã, sábado, na segunda rodada.

Donis disse, durante a coletiva de imprensa realizada nesta sexta-feira, segundo o que noticiou o jornal "Asharq Al-Awsat": "Analisamos cada confronto separadamente, e nossa preparação para o jogo está boa, além de trabalharmos na recuperação após o primeiro confronto. Vamos enfrentar uma seleção forte e habilidosa, e precisamos nos concentrar no próximo jogo".

Al-Owais como titular

Sobre a lesão de Nawaf Al-Aqidi na partida contra o Kuwait, ele esclareceu: "A lesão de Al-Aqidi é grave, e ele foi cortado, e Mohammed Al-Qahtani está doente e não treinou ontem nem hoje".

As declarações de Donis indicam que o técnico pretende contar com o goleiro Mohammed Al-Owais na partida contra Omã, por ser o único disponível entre os três goleiros da lista.

Como Donis lidou com o desperdício de chances?

Sobre o problema do desperdício de oportunidades, Donis disse: "Trabalhamos a pressão reversa em treinos específicos, e estou feliz com os jogadores e a maneira como trabalham. Com os treinos e a confiança, os jogadores terão a capacidade de apresentar o seu melhor nos confrontos".

O técnico destacou que a atuação da seleção diante do Kuwait trouxe muitos indicadores positivos, dizendo: "Vimos as coisas positivas. Após 20 minutos no confronto com o Kuwait, dominamos completamente a partida, e em 100 minutos a seleção do Kuwait criou apenas uma oportunidade".

E acrescentou: "O futebol não está apenas no ataque, e os jogadores trabalham de forma séria, e passo a passo, com confiança, movimentação e treinos, as coisas vão bem".

O que Donis observou na seleção de Omã?

Sobre suas principais observações a respeito da seleção de Omã durante a primeira rodada, ele disse: "O que observei é que Omã joga com dois atacantes e tem alta qualidade. Analisamos a equipe, e faremos algumas mudanças com base no adversário. É importante aplicar o que queremos defensiva e ofensivamente".

E prosseguiu: "Devemos continuar trabalhando e ter esse clima maravilhoso entre os jogadores. A confiança é o mais importante, e eu sei o que acontece entre os jogadores e conheço o clima agradável entre eles, e isso é importante para nós".

E acrescentou: "É importante ver isso no treino e no hotel, e precisamos apresentar a melhor atuação para mostrar que podemos conquistar a vitória amanhã e no último confronto".

Por que ele insiste em escalar Al-Hamdan?

Donis respondeu às críticas relacionadas ao fato de contar com Abdullah Al-Hamdan como atacante titular, apesar de o jogador desempenhar melhor funções por trás dos atacantes, além das críticas dirigidas ao seu rendimento na finalização das chances.

Ele disse: "Não gosto de falar de um jogador em particular. Tudo é difícil nesta situação, e não gosto de atribuir a responsabilidade a apenas um jogador, isso é errado".

E acrescentou: "O que aconteceu com Al-Hamdan (em termos de críticas da imprensa) foi um erro, e devemos dar todo o apoio aos jogadores. Ele tem coisas positivas, e precisa de apoio. Ele começou de boa maneira como artilheiro, e teve um bom desempenho nos clubes, e agora é preciso acompanhar seu desenvolvimento neste nível e nesta competição".

E prosseguiu: "Todo jogador ofensivo tem habilidades. Temos Abdullah Al-Salem e Al-Brikan, e é importante que cada jogador crie oportunidades, especialmente os que estão na área ofensiva. Queremos foco diante do gol, e é importante dar-lhes informações e desenvolvê-los".

E esclareceu: "Estamos falando de um ser humano, e isso acontece com as pessoas. Queremos dar-lhes tempo suficiente para se desenvolverem nesse aspecto e trabalhar com eles. O futebol evolui, e tenho que aceitar essa realidade. Temos este grupo, e precisamos trabalhar com ele da melhor forma possível".

Donis também recusou tratar a situação de Al-Hamdan de forma pessoal, e disse: "As coisas com os jogadores não devem ser vistas de um ângulo pessoal. Nesta temporada, Abdullah Al-Hamdan é o melhor atacante, e não seguiu como titular porque Cristiano Ronaldo voltou (ao elenco do Al-Nassr). Ele criava e marcava, e precisamos apoiar os jogadores e o grupo inteiro".

Donis ergue a bandeira da vitória

Ao encerrar sua fala, o técnico da seleção da Arábia Saudita destacou a importância de vencer Omã, dizendo: "Vamos trabalhar em tudo em busca da vitória. Vamos jogar de forma agressiva no confronto com Omã, e precisamos vencer para nos classificar, respeitando o adversário a fim de obter um resultado positivo".