A seleção iraquiana foi eliminada da Copa do Mundo de 2026 de forma dramática, após sofrer uma derrota esmagadora por 5 a 0 para a seleção senegalesa, na partida disputada nesta sexta-feira em Toronto, no Canadá, no encerramento das partidas do Grupo 9.

Com esse resultado, o Iraque ficou em último lugar no grupo, sem nenhum ponto, não conseguindo somar nenhum ponto em sua segunda participação na história da Copa do Mundo, registrando assim a derrota mais pesada na história das participações dos “Leões do Eufrates” em torneios da Copa do Mundo, enquanto o Senegal elevou sua pontuação para 3 pontos na terceira colocação, aguardando os cálculos para a classificação para as oitavas de final entre as melhores seleções que ocupam a terceira posição.

O Senegal não deu muito tempo ao adversário para entrar no ritmo da partida; já no terceiro minuto, criou a primeira jogada perigosa com um chute forte de Jana Gaye, que bateu na defesa iraquiana e passou rente à trave, resultando em um escanteio, E foi justamente desse escanteio, aos quatro minutos, que os Leões abriram o placar: Abdullah Seck subiu para receber um cruzamento preciso, cabeceou a bola, que bateu no chão e tocou em seu companheiro Habib Diara antes de entrar no gol iraquiano.

O sofrimento dos “Leões do Eufrates” aumentou aos dez minutos, após um erro grave do zagueiro Rebin Solaka ao afastar a bola de cabeça, permitindo que o craque Sadio Mané a roubasse e ficasse cara a cara com o goleiro Ahmed Basil, o que obrigou Solaka a derrubá-lo para impedir o perigo. Inicialmente, o árbitro marcou uma falta e se limitou a mostrar o cartão amarelo, mas foi acionado pelos árbitros de vídeo, voltando para mostrar o cartão vermelho direto ao zagueiro iraquiano por impedir uma chance clara de gol; Mané cobrou a falta ele mesmo, chutando de primeira, mas o goleiro Ahmed Basil brilhou na defesa.

A enxurrada senegalesa continuou, aproveitando a desvantagem numérica, e Jacobs quase marcou o segundo gol aos 33 minutos com um chute rasteiro e forte que passou rente à trave, enquanto Mané tentou marcar seu primeiro gol em uma Copa do Mundo aos dois minutos do tempo de acréscimo do primeiro tempo com um chute que passou por cima do travessão. Logo no início do segundo tempo, a seleção iraquiana sofreu outro golpe com a saída do goleiro Ahmed Basil, lesionado, e a entrada do reserva Jalal Hassan.

O Senegal começou o segundo tempo com uma ameaça logo no início, com um chute de Diara aos 47 minutos que passou rente à trave, antes que o Iraque fizesse sua primeira e praticamente única aparição ofensiva aos 53 minutos, com um chute forte de Ali Jasim de fora da área, defendido pelo goleiro senegalês Diao.

A resposta do Senegal não demorou: depois que Jalal Hassan defendeu um chute de Ismaïla Sarr aos 55 minutos, Sar conseguiu, aos 56 minutos, selar o resultado com o segundo gol, aproveitando a roubada de bola de seu companheiro Camara em Zidan Iqbal, após este último ter demorado demais para se livrar da bola; Camara então serviu um passe perfeito para Sar, que mandou a bola para o fundo da rede com facilidade.

A defesa iraquiana desmoronou completamente após o segundo gol, e o reserva Babi Jay marcou o terceiro aos 59 minutos com um chute forte de fora da área que acertou o fundo da rede. O próprio Jay voltou a marcar, completando sua dupla pessoal e o quarto gol de seu país aos 71 minutos, após receber um passe de cabeça de N’Diaye dentro da área e disparar um foguete estrondoso que se alojou no gol.

Sadio Mané poderia ter marcado seu nome na festa de gols aos 74 minutos com um chute rasteiro inteligente, mas a trave poupou o Iraque e impediu que o astro senegalês comemorasse.

O Senegal marcou o quinto gol aos 83 minutos com um chute forte de Eliman N’Dai da entrada da área, que acertou o fundo da rede, encerrando a partida com uma vitória esmagadora do Senegal e uma eliminação amarga do Iraque.