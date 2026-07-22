Em vídeo: o homem dos grandes negócios reúne-se com dirigentes do Barcelona... e dois dossiês urgentes em cima da mesa

A cidade espanhola de Barcelona foi palco, na noite desta quarta-feira, de uma importante reunião entre o famoso agente de jogadores português Jorge Mendes e os responsáveis do clube catalão, à margem dos preparativos para a apresentação do alemão Karim Adeyemi como novo reforço dos blaugrana, amanhã, quinta-feira.

Os presentes discutiram vários dossiês relacionados com o mercado de transferências, segundo o jornalista Carlos Monfort, do jornal catalão "SPORT".

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Monfort referiu que Mendes jantou com o diretor desportivo do Barcelona, Deco, e com o conselheiro do presidente do clube, Joan Laporta, Alejandro Echevarría.

O encontro contou com a discussão do futuro do médio Marc Casadó, além do regresso definitivo do português João Cancelo ao Barcelona, depois de ter jogado a segunda metade da época passada por empréstimo no Camp Nou, vindo do Al Hilal saudita.

O relatório acrescentou que Mendes também representa os jogadores Alejandro Baldé e Héctor Fort, embora o futuro de ambos não exija, de momento, a tomada de decisões urgentes.

Recorde-se que Mendes possui igualmente fortes ligações com o Real Madrid, e esteve por detrás do negócio do regresso do treinador português José Mourinho ao clube merengue, no início deste verão.







