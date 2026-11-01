Em vídeo: nova regra arbitral para conquistar um pênalti: caia como Mbappé e não fique de pé como Isak!

A polêmica arbitral nas partidas entre Real Madrid e Racing Santander e entre Liverpool e Arsenal reabriu um dossiê controverso no futebol, depois que dois lances semelhantes em sua essência colocaram as decisões dos árbitros e a tecnologia do VAR sob a lupa. Enquanto Kylian Mbappé conquistou um pênalti após um contato com um zagueiro do Racing, Alexander Isak não recebeu nenhuma falta a seu favor, apesar de ter sofrido um puxão evidente de Jurriën Timber dentro da área, o que deixa o contraste entre os dois casos bastante chamativo.

No confronto entre Real Madrid e Racing Santander, que terminou com a vitória do time merengue por três a zero, o árbitro marcou pênalti a favor de Mbappé após seu contato com o zagueiro Mateo Prati, e o atacante francês marcou o primeiro gol de sua equipe.

No entanto, a decisão provocou amplos protestos por parte dos mandantes, que consideraram que o contato não foi suficiente para a marcação de um pênalti.

As críticas não se limitaram ao capitão do Racing, Íñigo Sainz-Maza, que descreveu o lance como algo que não merecia a marcação de uma falta de maneira alguma, afirmando que o contato foi extremamente fraco, mas se estenderam ao técnico José Alberto, que criticou a inconsistência das intervenções da tecnologia do árbitro assistente de vídeo, questionando os motivos pelos quais alguns casos são revisados e outros ignorados.

O treinador do Racing disse que a repetição do lance não mostra que tenha ocorrido algo que justifique a marcação de um pênalti, acrescentando que os jogadores podem disputar a bola no contato, mas não é permitido derrubar o adversário ou segurá-lo, algo que lhe causou estranheza e preocupação diante da decisão.

Do outro lado, o confronto entre Liverpool e Arsenal no estádio de Anfield teve um lance ainda mais polêmico do ponto de vista dos mandantes, depois que o zagueiro do time londrino, Jurriën Timber, segurou a camisa de Alexander Isak dentro da área, enquanto o atacante do Liverpool tentava chegar a uma bola cruzada, fazendo com que o puxão afetasse seu movimento e o impedisse de dominá-la da forma pretendida.

Apesar da clareza do puxão nas repetições televisivas, o árbitro não marcou pênalti, e a decisão também não foi alterada após a revisão do lance, na partida que terminou com a vitória do Arsenal por um a zero, com gol marcado por Kai Havertz aos 16 minutos.

O que aumentou a intensidade do contraste foi o comentário de que Isak não caiu ao chão nem exagerou em sua reação após sofrer o puxão, o que levou Andoni Iraola, técnico do Liverpool de acordo com a matéria, a comentar com ironia sobre o episódio, dizendo: "O simples fato de vocês me perguntarem se ele caiu já esclarece a situação. Da próxima vez, eles vão ter que dizer ao Alexander para ficar no chão, senão não vão marcar os pênaltis".

E assim, Mbappé se viu beneficiado por um contato que provocou os protestos do Racing, enquanto Isak saiu sem pênalti apesar do puxão que sofreu, fazendo com que os dois casos levantem uma pergunta irônica que vai além dos limites das duas partidas: será que cair no gramado se tornou mais importante do que a própria falta para que o jogador consiga um pênalti?