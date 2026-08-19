Em uma cena excepcional que uniu a tradição do futebol egípcio ao clima do futebol espanhol, o Barcelona apresentou seu novo jogador, Rodri, diante da torcida do Barça lotando o estádio Camp Nou, com a presença de membros da diretoria do clube egípcio Al Ahly, em um gesto que reflete a profundidade dos laços esportivos e humanos entre as duas instituições.

Isso acontece à margem do confronto contra o Al Ahly egípcio no amistoso da Copa Joan Gamper, no estádio Camp Nou, nesta quarta-feira, que marca a presença do jovem atacante Hamza Abdelkarim pela primeira vez diante de seu antigo time, após sua transferência para o clube catalão na última janela de transferências de inverno.

A apresentação oficial de Rodri ocorreu em um clima festivo e imponente, quando ele vestiu a camisa do Barcelona em meio aos aplausos da torcida catalã, enquanto os membros da diretoria do Al Ahly acompanhavam a cerimônia das arquibancadas, participando de um momento histórico que uniu um dos clubes mais destacados do mundo ao clube da fortaleza vermelha.

A presença das lideranças do Al Ahly deu um caráter especial à cerimônia, quando trocaram cumprimentos com os dirigentes do Barcelona e com o próprio jogador, no âmbito do fortalecimento da cooperação e das visitas mútuas entre os dois clubes, e da troca de experiências nas áreas administrativa e técnica.

Este evento é uma etapa marcante na trajetória de Rodri, que se transfere para as fileiras do clube catalão para contribuir com o fortalecimento do meio-campo, em meio a grandes esperanças da torcida do Barcelona de que ele represente um reforço qualitativo para o time nas próximas temporadas.

Com o encerramento da cerimônia, os membros da diretoria do Al Ahly expressaram sua satisfação por participar deste grande evento esportivo, ressaltando a importância desses encontros no fortalecimento da imagem do futebol egípcio no cenário internacional e na abertura de novos horizontes para a cooperação esportiva entre o Egito e a Espanha.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns da Kooora