Em vídeo: Neymar explode em 6 minutos para salvar o Santos do trem do Flamengo

O Santos arrancou um empate dramático diante do Flamengo, por 2 a 2, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Santos chegou aos 42 pontos, na oitava posição, contra os 61 pontos do Flamengo, líder da competição, que vinha de cinco vitórias seguidas antes do empate com o Santos.

O jornal As destacou os principais lances da partida, após o brilho do veterano craque Neymar, que conseguiu marcar os dois gols do Santos em apenas seis minutos, depois de entrar como reserva.

Neymar voltou após se recuperar de sua última lesão e entrou como substituto depois de o Santos ficar atrás no placar, mas marcou dois gols, de cobranças de pênalti, aos 81 e 87 minutos.

O início da partida não foi fácil para a equipe do técnico Jardim, mas a qualidade técnica de seus jogadores fez a diferença e deu ao time uma grande vantagem antes do fim do primeiro tempo.

Danilo abriu o placar para o Flamengo, após uma jogada espetacular na qual chegou à área, aproveitando um excelente passe de Pedro.

E, pouco antes de as equipes irem para os vestiários, Carrascal lançou um cruzamento preciso, para o qual Paquetá subiu e desviou de cabeça para o fundo das redes.

O técnico Cuca não hesitou durante o intervalo e tirou Coutinho da partida para colocar Neymar em seu lugar.

O Santos avançou e tentou chegar ao gol por todos os meios possíveis, mas a defesa do Flamengo se manteve sólida, até que a partida teve um lance polêmico, no qual Jorginho caiu ao chão e deteve a bola com o braço.

Inicialmente, o árbitro marcou uma falta e mostrou o cartão amarelo ao meio-campista, mas foi chamado pelo árbitro do VAR, marcou pênalti e mostrou o cartão vermelho direto ao jogador.

Neymar cobrou o primeiro pênalti com muita calma e confiança, dando ao Santos um novo ânimo.

A partir desse ânimo, a equipe conseguiu uma falta à frente da área, cobrada pelo próprio Neymar dentro de uma jogada ensaiada previamente, que terminou com a marcação de um novo pênalti a favor de Gabigol.

Neymar não desperdiçou a chance diante do goleiro Rossi, que não conseguiu prever a direção da finalização do atacante, encerrando a partida com um empate precioso para o Santos.

O árbitro acrescentou 14 minutos de acréscimos, e o Flamengo sofreu jogando em desvantagem numérica até o final.







