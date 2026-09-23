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Saudi Arabia Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Em vídeo: Não é na cabeça. Donis revela a natureza da lesão de Al-Aqidi e sua situação para a "Copa do Golfo 27"

N. Al-Aqidi
G. Donis
Arábia Saudita
Arábia Saudita x Kuwait
Kuwait
Gulf Cup
Arábia Saudita
Grécia
Kuwait

A lesão é no cotovelo, e não na cabeça.

A lesão inesperada sofrida pelo goleiro Nawaf Al-Aqidi provocou uma onda de preocupação dentro da concentração da seleção da Arábia Saudita, depois que o técnico Georgios Donis foi obrigado a substituí-lo e colocar em campo seu companheiro Mohammed Al-Owais durante a partida da Arábia Saudita na Copa do Golfo "Golfo 27".

A saída de Al-Aqidi, de forma forçada, abriu espaço para questionamentos sobre a natureza da lesão e sua gravidade, sobretudo por ele ser um dos pilares fundamentais da escalação da Arábia Saudita.

Na coletiva de imprensa após a partida, Donis fez questão de esclarecer o cenário e revelar a verdade sobre a lesão, negando os rumores de que o goleiro teria sofrido uma lesão na cabeça.

Disse o treinador grego: "Nawaf Al-Aqidi não sofre de nenhuma lesão na cabeça, sua lesão é na mão, e vamos ver a gravidade da lesão nas próximas horas".

Donis acrescentou em tom decisivo: "Se o problema for grande, teremos que substituí-lo na lista".

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KSA

O técnico da seleção nacional voltou a confirmar o diagnóstico inicial ao dizer: "Al-Aqidi sofre de uma lesão no cotovelo, e faremos uma avaliação precisa de sua condição, e, se for necessário, vamos substituí-lo por outro jogador".

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Espera-se que o goleiro passe por exames médicos completos nas próximas horas para determinar o tempo de sua ausência e a possibilidade de sua permanência com a Arábia Saudita no restante da campanha na competição do Golfo.

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