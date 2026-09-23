A lesão inesperada sofrida pelo goleiro Nawaf Al-Aqidi provocou uma onda de preocupação dentro da concentração da seleção da Arábia Saudita, depois que o técnico Georgios Donis foi obrigado a substituí-lo e colocar em campo seu companheiro Mohammed Al-Owais durante a partida da Arábia Saudita na Copa do Golfo "Golfo 27".

A saída de Al-Aqidi, de forma forçada, abriu espaço para questionamentos sobre a natureza da lesão e sua gravidade, sobretudo por ele ser um dos pilares fundamentais da escalação da Arábia Saudita.

Na coletiva de imprensa após a partida, Donis fez questão de esclarecer o cenário e revelar a verdade sobre a lesão, negando os rumores de que o goleiro teria sofrido uma lesão na cabeça.

Disse o treinador grego: "Nawaf Al-Aqidi não sofre de nenhuma lesão na cabeça, sua lesão é na mão, e vamos ver a gravidade da lesão nas próximas horas".

Donis acrescentou em tom decisivo: "Se o problema for grande, teremos que substituí-lo na lista".

O técnico da seleção nacional voltou a confirmar o diagnóstico inicial ao dizer: "Al-Aqidi sofre de uma lesão no cotovelo, e faremos uma avaliação precisa de sua condição, e, se for necessário, vamos substituí-lo por outro jogador".

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Espera-se que o goleiro passe por exames médicos completos nas próximas horas para determinar o tempo de sua ausência e a possibilidade de sua permanência com a Arábia Saudita no restante da campanha na competição do Golfo.