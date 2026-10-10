Em vídeo: Moussa Diaby quebra a maldição do Al-Ittihad com um gol que faltava há 3 anos e meio

O francês Moussa Diaby, ponta do alemão Bayer Leverkusen, quebrou o jejum diante do seu antigo clube, o Al-Ittihad saudita, com um gol que não marcava havia aproximadamente 3 anos e meio.

O Bayer Leverkusen venceu o anfitrião Mainz pelo placar de 4 a 3, na partida que reuniu as duas equipes neste sábado, no estádio Mewa Arena, pela quinta rodada do Campeonato Alemão.

O quarto gol da equipe visitante saiu aos 65 minutos de jogo, quando Moussa Diaby recebeu a bola na entrada da área antes de disparar um forte chute com o pé esquerdo, que o goleiro não conseguiu defender.

Esse foi o primeiro gol do astro francês com a equipe alemã desde a sua transferência para o clube na última janela de transferências do verão, vindo do Al-Ittihad, já que não havia conseguido deixar sua marca nas quatro partidas anteriores.

Diaby encerrou o jejum de gols que o acompanhava desde quando era jogador do Al-Ittihad, pois não marcava desde os dois gols que fez contra o Al-Ettifaq, pela trigésima terceira rodada da temporada passada da Liga Roshn, no dia 14 de maio.

O mais importante é que o jogador de 27 anos voltou a marcar com a camisa do Bayer Leverkusen após uma ausência de aproximadamente 3 anos e meio, mais precisamente desde 8 de abril de 2023, durante a vitória sobre o Frankfurt por 3 a 1, pela 27ª rodada da Bundesliga.

Esse se tornou o 50º gol marcado por Diaby com a equipe alemã, além das 47 assistências em 177 partidas.

Vale lembrar que Diaby deixou o Bayer Leverkusen no verão de 2023 para se transferir ao Aston Villa, mas permaneceu apenas uma única temporada no clube inglês, antes de se juntar ao Al-Ittihad, pelo qual jogou nas duas últimas temporadas.