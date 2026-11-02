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Hussein Hamdy
Traduzido por

Em vídeo: Mourinho xinga o árbitro da partida entre Real Madrid e Racing

J. Mourinho
K. Mbappe
Racing Santander x Real Madrid
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Ele será punido?

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O português José Mourinho, técnico do Real Madrid, direcionou duras críticas aos jogadores do Racing Santander por suas repetidas reclamações contra as decisões do árbitro durante o confronto com o Merengue, expressando seu profundo descontentamento com a pressão que exerceram sobre o árbitro da partida.

De acordo com o jornal espanhol "Mundo Deportivo", o confronto entre Racing Santander e Real Madrid teve, como de costume nesse tipo de jogo, alguma polêmica de arbitragem, depois que o árbitro Munera Montero marcou um pênalti indevido a favor de Kylian Mbappé, apenas 10 minutos após o início da partida.

Essa decisão provocou a ira da torcida do Racing Santander, que exerceu grande pressão sobre o árbitro desde as arquibancadas, e os jogadores do time da casa também exageraram em suas reclamações, o que chamou a atenção de Mourinho.

As câmeras da rede "DAZN" flagraram Mourinho conversando com Chendo (delegado da equipe principal do clube merengue), expressando sua frustração com a insistência dos jogadores do Racing Santander em protestar contra as decisões do árbitro, quando disse: "Eles continuam falando com o maldito árbitro, é algo inacreditável".

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O técnico português não parou por aí, acrescentando: "Fale com o quarto árbitro, mas não assim. Nunca vi uma pressão como essa antes, nunca vi nada parecido", em referência ao tamanho da pressão a que a equipe de arbitragem foi submetida.

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