Em vídeo: Mourinho xinga árbitro da partida entre Real Madrid e Racing

O português José Mourinho, técnico do Real Madrid, fez duras críticas aos jogadores do Racing Santander devido às suas reiteradas reclamações contra as decisões do árbitro durante o confronto com o clube merengue, manifestando sua enorme insatisfação com a pressão que exerceram sobre o árbitro da partida.

De acordo com o jornal espanhol Mundo Deportivo, o confronto entre Racing Santander e Real Madrid teve, como de costume nesse tipo de jogo, certa polêmica de arbitragem, depois que o árbitro Munera Montero marcou um pênalti indevido a favor de Kylian Mbappé, com apenas 10 minutos de jogo.

A decisão provocou a ira da torcida do Racing Santander, que exerceu grande pressão sobre o árbitro desde as arquibancadas, enquanto os jogadores da equipe da casa exageraram em suas reclamações, o que chamou a atenção de Mourinho.

As câmeras da rede Dazn flagraram Mourinho conversando com Chendo (delegado do time principal do clube merengue), manifestando sua frustração com a insistência dos jogadores do Racing Santander em protestar contra as decisões do árbitro, quando disse: "Eles ainda estão falando com o maldito árbitro, é algo inacreditável".

O treinador português não parou por aí e acrescentou: "Fale com o quarto árbitro, mas não assim. Nunca vi uma pressão como essa, nunca vi nada parecido", em referência à dimensão da pressão sofrida pela equipe de arbitragem.