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Ahmed Mansy
Traduzido por

Em vídeo: Mohammed Al-Sahlawi: só Ramos era capaz de me parar!

M. Al-Sahlawi
S. Ramos
Al-Nassr
Arábia Saudita
Real Madrid
Espanha
Campeonato Saudita
La Liga
Arábia Saudita
Espanha

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Mohammed Al-Sahlawi, lenda do futebol saudita, considerou que o espanhol Sergio Ramos, ex-capitão do Real Madrid, foi o único capaz de pará-lo durante sua carreira no futebol.

A conta do programa "Nadeena" no canal "MBC 1" publicou um vídeo no qual Al-Sahlawi foi questionado sobre os jogadores que eram capazes de pará-lo, sendo pedido a ele que se manifestasse ao ouvir o nome de quem conseguiria fazer isso.

Diversos nomes atuais foram mencionados, como Abdulelah Al-Amri, o brasileiro Roger Ibañez, o francês Mohamed Simakan, o senegalês Kalidou Koulibaly e Ali Al-Bulaihi.

Também foram citados alguns nomes que já atuaram no passado, como Omar Hawsawi, Reda Tukar, Hamad Al-Montashari e Saleh Al-Naimah, sem que Al-Sahlawi escolhesse nenhum deles.

Assim que o nome da lenda do Real Madrid foi mencionado, Al-Sahlawi disse: "Eu diria Ramos".

Al-Sahlawi jogou futebol ao longo de cerca de 18 anos, desde que começou sua trajetória no clube Al-Qadsiah, antes de passar por Al-Fateh, Al-Nassr, Al-Shabab, Al-Taawoun, Muaither, Al-Hazm e Al-Safa.

Al-Sahlawi também foi uma das estrelas da seleção saudita por aproximadamente 8 anos, desde sua primeira convocação em 2010 até o fim de sua trajetória internacional, após o encerramento da Copa do Mundo de 2018, na Rússia.

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