Em vídeo... México é o primeiro classificado para as eliminatórias da Copa do Mundo graças a um erro grave da Coreia

A seleção do México tornou-se a primeira a se classificar para as fases eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, com uma vitória difícil sobre a Coreia do Sul (1 a 0), nesta manhã de sexta-feira, horário de Greenwich, no âmbito do Grupo 1.

No estádio de Guadalajara, o único gol da partida foi marcado por Luis Romo, aos 50 minutos, após um erro grave do goleiro sul-coreano, Kim Se-hyun, que segurou a bola, mas ela escorregou de suas mãos após ele colidir com um dos companheiros, permitindo que o jogador mexicano mandasse a bola para o fundo da rede.

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Com essa vitória, os donos da casa elevaram sua pontuação para 6 pontos na liderança do grupo, enquanto a Coreia do Sul ficou com 3 pontos, na segunda posição.

A República Tcheca ocupa o terceiro lugar com um ponto, à frente da África do Sul, última colocada, apenas pelo saldo de gols, após o empate entre as duas equipes por 1 a 1.

O primeiro tempo foi marcado pela cautela de ambas as seleções, mas a abertura do segundo tempo com um gol de Luis Romo acendeu o clima, especialmente nos minutos finais, que testemunharam uma enxurrada de ataques consecutivos da Coreia do Sul, enquanto o México erguia uma barreira defensiva e tentava lançar contra-ataques.

No entanto, o placar permaneceu inalterado até o final, garantindo ao México sua vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo, em meio à alegria e às grandes comemorações da torcida no estádio de Guadalajara.



