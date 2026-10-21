Em vídeo: mensagem do passado choca Harry Kane antes do confronto com o Arsenal

Em um raro momento de emoção humana, longe do frenesi dos gols e dos recordes, o astro inglês Harry Kane viveu um choque emocional comovente poucas horas antes do confronto decisivo entre Bayern de Munique e Arsenal pela Liga dos Campeões da Europa.

O atacante de 33 anos, que sempre foi um pesadelo para a defesa do Arsenal e é o grande favorito a vencer a prestigiada Bola de Ouro na próxima semana, não conteve a emoção após receber uma mensagem que não esperava.

A rede "TNT Sports" preparou uma surpresa especial para Kane, que na semana passada aceitou um novo e vultoso contrato com o Bayern de Munique, entrando em contato com seu antigo professor da escola de Chingford para que lhe enviasse uma mensagem de voz de incentivo após seu início impressionante nesta temporada.

Com uma voz cheia de orgulho, o senhor Lydon disse em sua mensagem, transmitida ao vivo: "Olá, Harry, aqui é o senhor Lydon. Em primeiro lugar, em nome de todos os integrantes da escola de Chingford, gostaria de expressar o nosso enorme orgulho de você".

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E acrescentou: "Seu registro na Premier League com o Tottenham, na Bundesliga com o Bayern de Munique e, claro, com a Inglaterra, seja em gols ou em participações, é uma conquista verdadeiramente notável".

E completou: "Mas vai além disso. Você representou o nosso país com uma liderança extraordinária e, como nosso capitão, foi de fato um exemplo inspirador para milhares de jovens jogadores que sonham em seguir os seus passos. Desejo-lhe boa sorte na Bola de Ouro. E lembre-se, como diz a canção, você sempre será um dos nossos".

Essas palavras foram suficientes para levar o maior artilheiro da história da seleção inglesa de volta a muitos anos atrás.

Depois de resgatar suas lembranças, Kane disse, emocionado: "Muito obrigado. Tenho ótimas lembranças de jogar futebol na escola, quando eu era apenas uma criança de espírito livre, ansioso para marcar gols e jogar. Acho que nem sequer pensava em me profissionalizar no futebol quando tinha 11 ou 12 anos. Era apenas um sonho".

E acrescentou: "É evidente que, com o passar da idade, isso vai se tornando mais real, e você começa a entender os sacrifícios que isso acarreta. Eu estava disposto a fazer muita coisa que os outros não faziam, e essa é uma grande parte do motivo de eu estar aqui agora".

Kane, que balançou as redes nove vezes com o Bayern nesta temporada, entra na partida contra o Arsenal buscando aumentar sua produção de gols, que já chegou a 15 gols em 22 jogos contra o Arsenal.

Kane não foi o primeiro artilheiro prolífico a reencontrar um de seus antigos mestres após chegar ao topo. Em um encontro famoso que teve ampla repercussão, o ídolo do Arsenal Ian Wright reencontrou seu professor Sydney Pigden e lhe disse, surpreso: "Não acredito nisso. Alguém diz que você estava morto".



