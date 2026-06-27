Em vídeo: Mahmoud Saber marca um gol histórico para o Egito na Copa do Mundo

Mahmoud Saber, meio-campista da seleção egípcia, marcou um gol histórico para os Faraós na Copa do Mundo.

O gol saiu aos cinco minutos da partida contra o Irã, na terceira rodada da fase de grupos, tornando-se o mais rápido da seleção egípcia na história da Copa do Mundo.





De acordo com a rede “Stats Foot”, Mahmoud Saber (24 anos e 10 meses) tornou-se o segundo mais jovem artilheiro da história do Egito na Copa do Mundo, atrás apenas de Abdel Rahman Fawzi (24 anos e 9 meses).

Vale lembrar que esta é a primeira participação de Mahmoud Saber em uma partida da Copa do Mundo.

A seleção egípcia lidera o Grupo 7 com 4 pontos antes do início da terceira rodada, o que garantiu sua classificação para as oitavas de final.

Esta é a primeira vez que os Faraós se classificam para a segunda fase na história de suas participações na Copa do Mundo, já que anteriormente participaram de três edições, nas quais foram eliminados na primeira fase.



