O Bayern de Munique sofreu um duplo golpe durante o confronto diante do seu visitante Borussia Dortmund, no estádio Allianz Arena neste sábado, pela oitava rodada da Bundesliga.

Aos 29 minutos, o astro marroquino Ismael Saibari deixou o gramado após sofrer uma lesão em um choque com o goleiro do Dortmund, Gregor Kobel, entrando em seu lugar Nathaniel Brown.

Não se passaram dois minutos da lesão de Saibari até que o atacante alemão Serge Gnabry também deixasse o campo após sentir dores, e Josip Stanisic entrou em seu lugar aos 31 minutos.

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Até o momento não ficou clara a natureza das duas lesões nem a sua gravidade, à espera dos exames médicos aos quais os dois jogadores serão submetidos para determinar o tempo provável de ausência.

As duas lesões vieram em um momento delicado, já que o Bayern já perde vários outros jogadores por lesão, à frente deles Luis Díaz e Jamal Musiala, enquanto o gigante bávaro se prepara para um confronto decisivo diante do seu anfitrião Atlético de Madrid, na próxima terça-feira, pela quarta rodada da Liga dos Campeões da Europa.

Apesar disso, o Bayern de Munique encerrou o primeiro tempo do clássico da Alemanha em vantagem sobre o Dortmund com um gol marcado pelo lateral-direito Konrad Laimer, aos 38 minutos.