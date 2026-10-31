Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
FC Bayern München v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen
Traduzido por

Em vídeo: lesão preocupante de Chaïbi no clássico da Alemanha e mais um golpe para o Bayern de Munique

Bayern de Munique x Borussia Dortmund
Bayern de Munique
Borussia Dortmund
Bundesliga
Atlético de Madrid x Bayern de Munique
Atlético de Madrid
Liga dos Campeões
I. Saibari
S. Gnabry
Alemanha
Espanha
Marrocos

O time bávaro já sofre com diversos desfalques

Tradição Esportiva
Globoplay

Globoplay

✅ Possui os direitos para transmitir dois jogos ao vivo por rodada na TV fechada, focando nas partidas das equipes mais populares como o Bayern de Munique.

✅ A assinatura do Globoplay com canais ao vivo também garante acesso aos jogos do Brasileirão, Copa do Brasil e outras grandes competições do calendário nacional.

✅ Permite assistir aos jogos tanto pelo decodificador clássico da operadora quanto pelo aplicativo do Globoplay em Smart TVs, celulares e tablets.

Preço inicialR$ 54,90 por mês
Futebol Grátis
SportyNet Logo

SportyNet

✅ A emissora exibe três partidas por rodada do campeonato, sendo duas delas transmitidas de forma totalmente gratuita e uma exclusiva no pay-TV (SportyNet+).

✅ As partidas gratuitas podem ser acompanhadas diretamente pelo canal oficial no YouTube, sem exigir assinaturas, cadastro de cartões ou vínculos com operadoras.

✅ A transmissão via internet oferece uma linguagem focada no público jovem, com leitura de chat ao vivo e fácil acesso em qualquer dispositivo móvel.

Preço inicialR$ 0,00

O Bayern de Munique sofreu um duplo golpe durante o confronto diante do seu visitante Borussia Dortmund, no estádio Allianz Arena neste sábado, pela oitava rodada da Bundesliga.

Aos 29 minutos, o astro marroquino Ismael Saibari deixou o gramado após sofrer uma lesão em um choque com o goleiro do Dortmund, Gregor Kobel, entrando em seu lugar Nathaniel Brown.

Não se passaram dois minutos da lesão de Saibari até que o atacante alemão Serge Gnabry também deixasse o campo após sentir dores, e Josip Stanisic entrou em seu lugar aos 31 minutos.

Leia também

France Football revela os números: 28 pontos privaram Mbappé da Bola de Ouro!

Próximas partidas
ATM

ATM

Liga dos Campeões

03 de nov. de 2026

FCB

FCB

Entre eles 3 votos árabes: 13 países deram a Bola de Ouro a Yamal

Até o momento não ficou clara a natureza das duas lesões nem a sua gravidade, à espera dos exames médicos aos quais os dois jogadores serão submetidos para determinar o tempo provável de ausência.

As duas lesões vieram em um momento delicado, já que o Bayern já perde vários outros jogadores por lesão, à frente deles Luis Díaz e Jamal Musiala, enquanto o gigante bávaro se prepara para um confronto decisivo diante do seu anfitrião Atlético de Madrid, na próxima terça-feira, pela quarta rodada da Liga dos Campeões da Europa.

Apesar disso, o Bayern de Munique encerrou o primeiro tempo do clássico da Alemanha em vantagem sobre o Dortmund com um gol marcado pelo lateral-direito Konrad Laimer, aos 38 minutos.

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google