Em uma noite maluca que não faltou drama nem gols, a seleção brasileira conquistou uma vitória emocionante sobre a anfitriã Austrália por 4 a 2, em um confronto no qual o Samba virou o placar duas vezes, mas a alegria do triunfo não ficou completa por causa da preocupante lesão sofrida pelo craque da equipe.

A seleção brasileira levou um golpe doloroso, já que o craque Raphinha sentiu um incômodo muscular repentino que o obrigou a deixar o campo rapidamente, em um lance que gerou preocupação na torcida do Barcelona e na comissão técnica da Seleção, especialmente porque ele havia sido o grande destaque do primeiro tempo, sem dúvida alguma.

Roteiro maluco no primeiro tempo

O começo foi puramente brasileiro e fulminante, já que o Samba não deu mais que 3 minutos de trégua ao anfitrião, quando o lateral Vanderson abriu o placar cedo com um gol que chocou a torcida australiana e deu a vantagem ao Brasil por 1 a 0.









Mas a resposta australiana veio dura e dupla em apenas 4 minutos: aos 30 minutos, o zagueiro Alessandro Circati conseguiu marcar o empate por 1 a 1, antes de Connor Metcalfe incendiar as arquibancadas com um segundo gol aos 34 minutos, virando totalmente o placar e colocando a Austrália na frente por 2 a 1.









A seleção brasileira tentou voltar, e o minuto 40 registrou uma entrada forte de Gabriel, antes de Raphinha salvar o Samba da derrota nos instantes finais do primeiro tempo, ao marcar o gol de empate por 2 a 2 de pênalti aos 45+1 minutos.





Virada do jogo e o tiro de misericórdia

Após a saída de Raphinha, o técnico lançou o jovem talento Endrick como substituto, e essa mudança teve efeito mágico.









Em um momento decisivo que virou a balança da partida, Bruno Guimarães conseguiu dar a vantagem novamente ao Samba com um gol precioso aos 70 minutos, aproveitando um passe mágico e caprichado de Endrick, que provou mais uma vez sua capacidade de fazer a diferença nos momentos difíceis.

E Vinícius Júnior resolveu de vez a situação para o Samba, ao se encarregar de marcar o quarto gol aos 80 minutos, de pênalti e com muita confiança, dando o tiro de misericórdia nas esperanças da seleção australiana e confirmando a superioridade do Brasil em uma noite que teve grande atuação coletiva dos craques da Seleção.



















