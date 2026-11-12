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Italy v France - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD5Getty Images
Muhammad Sharaf Eldeen
Traduzido por

Em vídeo: Itália com os que tinha à disposição, a Azzurra devora os galos de Zidane no San Siro

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A Itália conseguiu reverter a desvantagem diante do seu visitante, a França, e venceu por 3 a 1, na noite desta quinta-feira, no estádio San Siro, em Milão, pela quinta rodada da fase de grupos da Liga A da Liga das Nações da Europa.

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Com esse resultado, a Azzurra assumiu a liderança do Grupo 1 com 10 pontos, à frente da França pelo saldo de gols e pelos confrontos diretos, enquanto a Bélgica aparece na terceira posição com 9 pontos, e a Turquia fecha a tabela sem pontuar.

A partida começou de forma ideal para a seleção francesa, que saiu na frente cedo, aos 10 minutos, com Michael Olise, aproveitando um erro grave cometido por Gianluigi Donnarumma, goleiro da Itália, na tentativa de construir a jogada desde trás.

Donnarumma falhou ao tentar executar um passe preciso, e a bola chegou a Olise, que soube aproveitar a situação com categoria, driblou Alessandro Bastoni antes de mandar para as redes, dando a sua seleção a vantagem por um a zero.

Mas a seleção italiana não se entregou e conseguiu voltar à partida ainda no primeiro tempo, quando Francesco Pio Esposito empatou aos 26 minutos, após um passe decisivo de Niccolò Cambiaghi, apesar do grande domínio francês na primeira metade do jogo.

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Com o início do segundo tempo, os donos da casa mantiveram suas tentativas em busca do gol da virada, mas a seleção francesa conseguiu impor seu domínio no andamento do jogo e desperdiçou várias chances, com Donnarumma defendendo chutes fortes, com destaque para os de Rayan Cherki e Adrien Rabiot.

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Por outro lado, a Itália quase saiu na frente no placar ao conseguir um pênalti, mas Sebastiano Esposito o desperdiçou para fora do gol aos 60 minutos.

A compensação italiana veio quando Davide Frattesi conseguiu marcar o segundo gol, aos 63 minutos, após um passe de Federico Dimarco, virando o placar a favor da Azzurra em meio a comemorações frenéticas em San Siro.

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A Itália dominou o jogo após o gol da virada e manteve seus ataques em direção à meta francesa, conseguindo um segundo pênalti, convertido desta vez por Pio Esposito aos 75 minutos, marcando o terceiro gol dos donos da casa e o seu segundo na partida, compensando o pênalti desperdiçado por seu irmão Sebastiano no primeiro.

A França tentou voltar à partida após o terceiro gol italiano, mas não conseguiu impor seu domínio diante da bravura do meio-campo e da defesa da Azzurra, e os donos da casa saíram com uma emocionante vitória (3 a 1) sobre os comandados do técnico Zinedine Zidane.

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A partida de ida entre as duas seleções havia terminado empatada (1 a 1), depois que Olise colocou a França na frente com um belo gol de falta, antes de Alessandro Bastoni empatar para a Itália.

Com a vitória de hoje, a seleção italiana entrará na partida contra a Bélgica na última rodada da fase de grupos, fora de casa, com maior tranquilidade, já que precisará apenas de um empate para se classificar às quartas de final da Liga das Nações da Europa.

Written byMuhammad Sharaf Eldeen

Editor-chefe de turno

Resumo Profissional

Jornalista egípcio multidisciplinar, dedicado a oferecer aos leitores uma visão jornalística abrangente e precisa. Possuo mais de 13 anos de experiência em meios impressos e audiovisuais, tendo colaborado com alguns dos maiores jornais, plataformas digitais e canais de televisão no Egito e no mundo árabe. Desde abril de 2017, desempenho as funções de Editor de Turno (Shift Manager) e Editor de Desk no Kooora, o principal site de desporto árabe, trabalhando com uma equipa de elite de profissionais altamente qualificados.

Sou apaixonado por redigir artigos e análises desportivas lógicas e acessíveis — evitando complexidades desnecessárias — mantendo sempre os mais elevados padrões de rigor e objetividade. Acredito firmemente que as preferências pessoais não devem interferir no trabalho jornalístico; a informação é um compromisso e a integridade é a ética suprema da profissão mediática.

Percurso Pessoal e Filosofia Futebolística

A minha história com o futebol começou aos cinco anos, inspirado pela paixão da minha família durante o Mundial de 1994. Desde então, o futebol tornou-se parte integrante da minha vida, tanto como jogador quanto como espetador.

Uma das memórias futebolísticas mais marcantes da minha infância é a histórica final da UEFA Champions League entre o Bayern de Munique e o Manchester United, em Camp Nou, a 26 de maio de 1999. Naquela noite, a reviravolta épica dos "Red Devils" marcou o início da minha lealdade vitalícia ao gigante alemão, que continua a ocupar um lugar de destaque no meu coração.

Áreas de Especialização

Graças à minha experiência em diversos setores da comunicação, especializo-me em:

História do Futebol: Conhecimento profundo da história do futebol europeu e, em particular, do alemão.

Análise Tática: Previsão de cenários de jogo e análises táticas detalhadas.

Scouting: Capacidade de identificar jovens talentos e analisar o seu potencial técnico.

Marcos e Momentos Relevantes

Guardo muitas memórias felizes no futebol, mas a mais significativa a nível internacional foi a conquista da Champions League de 2001 pelo Bayern de Munique frente ao Valência, que representou a minha primeira grande alegria continental com o clube.

O Meu Onze Ideal de Todos os Tempos:

Guarda-redes: Manuel Neuer.

Defesa: Alessandro Nesta, Sergio Ramos, Philipp Lahm, Paolo Maldini.

Médios: Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Zinedine Zidane.

Avançados: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazário (O Fenómeno).

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