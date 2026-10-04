Em vídeo: irmão de Yamal rouba a cena com atitude surpreendente

Keyne, irmão de Lamine Yamal, estrela do Barcelona e da seleção espanhola, roubou a cena nas redes sociais com seu comentário sobre o gol de seu irmão Lamine diante da República Tcheca.

Yamal marcou um gol espetacular durante o jogo contra a República Tcheca, que terminou com a vitória da Espanha por 3 a 1 na Liga das Nações da Europa.

O jornal Mundo Deportivo relatou que Sheila Ebana, mãe de Lamine, publicou ontem, sábado, nos stories de sua conta no Instagram, um vídeo do pequeno Keyne comentando o gol de seu irmão.

Keyne Yamal tem apenas 4 anos de idade, mas já se tornou uma estrela por conta própria. Tudo o que ele faz ou diz vira rapidamente material amplamente difundido nas redes sociais.

A voz de Keyne apareceu no vídeo comentando o gol de Lamine contra a República Tcheca, apenas 6 minutos após o início da partida.

Keyne acompanhava a partida de sua casa, antes de explodir de empolgação após o gol de seu irmão, e começou a comentar de maneira espontânea que conquistou os usuários das redes sociais.

Keyne disse, com muita empolgação: "Que golaço, mãe! O goleiro caiu, o goleiro se machucou. Olhem para o goleiro".

Keyne soltou suas frases em meio a um estado de intensa empolgação, enquanto acompanhava os lances da partida de casa, numa cena que rapidamente atraiu a atenção dos frequentadores das redes sociais.







