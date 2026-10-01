Em uma cena carregada de simbolismo, o atacante dinamarquês Rasmus Højlund comemorou seu gol contra Portugal à moda da lenda ausente Cristiano Ronaldo, incendiando o estádio "Parken" e garantindo ao seu país um emocionante empate por 2 a 2 no confronto da terceira rodada da fase de grupos da Liga das Nações da Europa.

Portugal visitou a Dinamarca no estádio Parken, na capital dinamarquesa Copenhague, em uma partida que acontece em um contexto absolutamente excepcional para a seleção portuguesa, que disputa o jogo sem seu capitão histórico.

Højlund marcou o gol de empate decisivo para a Dinamarca, antes de correr em direção à bandeirinha de escanteio, saltar bem alto e soltar seu famoso grito "Siiiu", tão associado a Ronaldo ao longo de toda a sua carreira, em uma comemoração que pareceu uma mensagem direta à seleção portuguesa após a crise envolvendo seu capitão.

Cristiano Ronaldo havia deixado a concentração de Portugal na última quarta-feira, retornando à capital espanhola, Madri, após a explosão de uma crise grave entre ele e o técnico Jorge Jesus.

A crise estourou pelo fato de "o Dom" não ter entrado em campo nem por um minuto na partida contra a Noruega, na segunda rodada, apesar das promessas que havia recebido de que jogaria.









O astro português tomou sua decisão final de ir embora apenas algumas horas após as declarações de Jesus, nas quais afirmou ser ele quem dá a primeira e a última palavra na seleção, admitindo ter quebrado a promessa feita a Ronaldo de que ele participaria de parte da última partida contra a Noruega.

Assim, a comemoração de Højlund à moda de Ronaldo veio para jogar sal na ferida dos portugueses, transformando o estádio Parken em palco para uma comemoração ao estilo da lenda que abandonou a seleção de seu país poucas horas antes do confronto.



