O internacional argentino Nico Paz abriu o placar cedo para o Como, da Itália, diante do visitante Manchester United, da Inglaterra, nesta quarta-feira, no estádio Giuseppe Sinigaglia, pela terceira rodada da Liga dos Campeões da Europa.

Paz balançou as redes com um belo gol aos dois minutos, após receber a bola nas imediações da área diante de Harry Maguire, zagueiro do Manchester United, antes de finalizar com a perna esquerda em um chute encobertado que se alojou no ângulo mais distante.

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Paz, de 22 anos, é um dos talentos emergentes mais destacados do futebol argentino, tendo chamado a atenção com seu desempenho no Como, da Itália, graças às suas habilidades técnicas e à sua capacidade de criar oportunidades e marcar de fora da área.

As expectativas em torno de seu papel futuro com a seleção da Argentina cresceram recentemente, já que ele é visto como um dos nomes de destaque para a próxima fase, após a aposentadoria da lenda Lionel Messi no cenário internacional. Paz é um dos principais candidatos a herdar a camisa número "10" que pertencia ao "Pulga".

Paz, ex-jogador do Real Madrid, já deu uma assistência para Messi, durante a vitória da Argentina sobre a Bolívia por 6 a 0 em outubro de 2024, no início de sua trajetória internacional. O astro do Inter Miami também elogiou seu talento e sua capacidade de leitura de jogo.



