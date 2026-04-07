O Arsenal inglês voltou com uma vitória emocionante do campo do Sporting de Lisboa, por 1 a 0, na noite desta terça-feira, na partida disputada no Estádio José Alvalade, pela ida das quartas de final da Liga dos Campeões.
O único gol do Arsenal foi marcado por Kai Havertz aos 90 minutos.
A partida de volta será disputada no Emirates Stadium na quarta-feira, 15 de abril, para definir quem se classifica para as semifinais, onde enfrentará o vencedor do clássico espanhol entre Barcelona e Atlético de Madrid.
O Sporting de Lisboa foi superior nos primeiros minutos da partida e quase abriu o placar logo aos seis minutos, com um chute forte de Araújo de dentro da área que acertou a trave.
A resposta do Arsenal não demorou a chegar, vinda de sua arma preferida nesta temporada, quando Madueke cobrou um escanteio enganador aos 15 minutos, mandando a bola direto para o gol, que também acertou a trave.
Com o Arsenal dominando a posse de bola, o time quase traduziu seu domínio aos 64 minutos, após abrir o placar com um chute de Zobimendi da entrada da área que entrou no gol, mas o gol foi anulado após consulta ao VAR, que mostrou que Giocuris estava em posição de impedimento na jogada.
O Arsenal conseguiu marcar o gol da vitória decisiva aos dois minutos do tempo de acréscimo, depois que Martinelli deu um passe mágico dentro da área para Havertz, que ficou cara a cara com o goleiro do Sporting e mandou a bola para o fundo da rede, encerrando a partida com a vitória do time londrino (1 a 0).