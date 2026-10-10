Anthony Gordon abriu o placar para o Barcelona logo aos dois minutos do confronto diante do Getafe, neste sábado, no estádio Spotify Camp Nou, pela oitava rodada do Campeonato Espanhol.

O gol de Gordon saiu depois de ele driblar três zagueiros dos visitantes, na linha da área, antes de bater uma bola que desviou em um dos jogadores adversários e balançou as redes.

Com esse gol, o ponta inglês elevou seu número para 9 participações em gols em todas as competições nesta temporada, com 4 gols e 5 assistências.

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O Barcelona disputa a partida sem seu capitão e artilheiro Raphinha, por conta de lesão, o que levou o técnico Hansi Flick a escalar o outro brasileiro, Gabriel Jesus, como titular pela primeira vez desde que chegou ao time.

A escalação do Blaugrana ficou assim:

Goleiro: Joan García

Defesa: Jules Koundé, Eric García, Gerard Martín, Xavi Espart

Meio-campo: Rodri, Gavi, Dani Olmo

Ataque: Lamine Yamal, Gabriel Jesus, Anthony Gordon

O Barça entrou em campo na liderança de LaLiga, com 21 pontos, dois a mais que o vice-líder Atlético de Madrid, enquanto o Getafe ocupa a 12ª posição, com 8 pontos.



