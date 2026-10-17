Facundo Bernal, jogador do Real Betis, recebeu cartão vermelho aos 54 minutos do confronto contra o Barcelona, neste sábado, no estádio La Cartuja, pela nona rodada do Campeonato Espanhol.

A expulsão aconteceu imediatamente após o astro marroquino Abde Ezzalzouli marcar o segundo gol do Real Betis. Yamal se irritou com alguns jogadores do adversário, reclamando, ao que parece, da marcação de uma falta em favor de seu companheiro Fermín López antes do gol de Ezzalzouli.

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Bernal reagiu à irritação e ao ímpeto físico de Yamal com um golpe no rosto do jogador espanhol, levando o árbitro a lhe mostrar o cartão vermelho em meio aos protestos dos donos da casa, enquanto Yamal recebeu advertência.

Yamal havia aberto o placar para os visitantes aos 10 minutos, antes de Diego Gómez empatar aos 27. Em seguida, o Barcelona marcou o segundo e o terceiro gols com Rodri (41) e Gabriel Jesus (51).

Aos 62 minutos, Eric García fez o quarto gol da equipe catalã, e Dani Olmo marcou o quinto aos 81.



