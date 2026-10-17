Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Real Betis Balompie v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen
Traduzido por

Em vídeo: gol de Ez Abde incendeia confusão e Yamal provoca a expulsão de jogador do Betis

Bétis x Barcelona
Bétis
Barcelona
La Liga
F. Bernal
A. Ezzalzouli
L. Yamal
Espanha
Uruguai
Marrocos

O árbitro mostrou o cartão vermelho direto para Facundo Buonanotte Correção: O árbitro mostrou o cartão vermelho direto para Facundo Bernal

Facundo Bernal, jogador do Real Betis, recebeu cartão vermelho aos 54 minutos do confronto contra o Barcelona, neste sábado, no estádio La Cartuja, pela nona rodada do Campeonato Espanhol.

A expulsão veio imediatamente após o astro marroquino Abdessamad Ezzalzouli marcar o segundo gol do Real Betis, momento em que Yamal se irritou com alguns jogadores do adversário, reclamando, aparentemente, da marcação de uma falta em favor de seu companheiro Fermín López antes do gol de Ezzalzouli.

Leia também

Os bastidores da decisão: por que Flick deixou Hamza Abdelkarim fora do time principal do Barcelona?

Estatísticas da Liga dos Campeões: Real Madrid é o rei histórico das viradas, com o Barcelona em segundo

Bernal reagiu à irritação e ao ímpeto físico de Yamal com uma cabeçada no rosto do jogador espanhol, levando o árbitro a lhe mostrar o cartão vermelho em meio a protestos dos donos da casa, enquanto Yamal recebeu advertência.

Yamal havia colocado os visitantes à frente aos 10 minutos, antes de Diego Gómez empatar aos 27, e depois o Barcelona marcou o segundo e o terceiro gols com Rodri (41) e Gabriel Jesus (51).

Aos 62 minutos, Eric García fez o quarto gol da equipe catalã, e Dani Olmo marcou o quinto aos 81.


GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google