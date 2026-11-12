Em vídeo: gesto humanitário de estrela do Real Madrid; Diomande distribui dinheiro à torcida

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O marfinense Yan Diomande, ponta do Real Madrid, roubou a cena fora das quatro linhas, depois de aparecer em um vídeo que circulou nas redes, no qual distribuía quantias em dinheiro a alguns torcedores da seleção de seu país, que se reuniram atrás das grades que cercam a concentração da seleção para acompanhar os jogadores, em um gesto que gerou grande repercussão nas plataformas de redes sociais.

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A iniciativa aconteceu enquanto o jovem jogador estava na concentração da seleção da Costa do Marfim, em preparação para o duelo contra a Gâmbia. As imagens publicadas pelo site "Le Média 100 Filtre" mostraram a interação de Diomande com os torcedores e a entrega de cédulas de franco CFA aos adeptos que se aglomeraram para vê-lo.

O gesto do jogador do Real Madrid não se limitou à distribuição de dinheiro, já que um dos torcedores, em um trecho que viralizou, apontou que Diomande lhe deu uma cesta de frutas junto de uma cédula no valor de 10 mil francos CFA, o equivalente a cerca de 15 euros, afirmando que vários dos presentes foram beneficiados pela iniciativa do jogador.

A atitude de Diomande recebeu amplo elogio da torcida marfinense, que viu na cena uma demonstração do reconhecimento do jogador pelo apoio dos conterrâneos e de seu empenho em compartilhar parte de seu sucesso com eles, especialmente porque sua trajetória passou por uma transformação rápida em um curto período de tempo, depois de passar de jogador em ascensão a um dos jovens rostos de destaque do futebol europeu.

Grande fase de brilho

Diomande vive uma grande fase de brilho, sendo um dos jogadores do Real Madrid que deram ao técnico José Mourinho um grande salto de qualidade nas últimas semanas.

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Diomande conseguiu preencher o vazio deixado por seu companheiro Vinícius Júnior e até o colocou em uma situação bastante delicada antes de seu retorno da suspensão na LaLiga.

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Diomande impôs sua marca especialmente no que diz respeito aos dribles, superando todos os jogadores do Real Madrid nesta temporada, ao se tornar o segundo jogador mais eficaz em dribles na LaLiga, com 43 dribles, sendo superado apenas por Lamine Yamal, que registrou 57 dribles, embora a média do jogador do Real Madrid seja melhor, já que ele consegue um drible a cada 20 minutos, contra um drible a cada 23 minutos do craque do Barcelona, acirrando a disputa entre os dois pelo título de melhor driblador.

Do Leganés e do Leipzig ao Real Madrid

Diomande tem 19 anos, tendo nascido em Abidjan no dia 14 de novembro de 2006. Ele começou sua jornada rumo ao profissionalismo pelos Estados Unidos, antes de se transferir para a Espanha e se juntar ao Leganés em 2024, e depois viver uma experiência com o Leipzig, da Alemanha, na temporada 2025-2026, onde chamou a atenção por suas atuações ofensivas.

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Seu brilho no Campeonato Alemão o levou a um grande passo em sua carreira, depois que o Real Madrid anunciou, em 6 de agosto de 2026, sua contratação junto ao Leipzig, por meio de um contrato que vai até 30 de junho de 2033, dando início a uma nova experiência com a camisa do clube merengue.

O jogador se tornou um dos nomes que gozam de acompanhamento popular na Costa do Marfim, diante de sua rápida ascensão em nível de clubes e seleção, depois de passar de jovem talento a jogador em um dos maiores clubes do mundo.

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Esse gesto acontece antes do aguardado confronto entre Costa do Marfim e Gâmbia, que dá a Diomande uma nova oportunidade de atuar com a camisa da seleção de seu país, depois de roubar os holofotes desta vez com uma iniciativa fora de campo, que voltou a destacar seu vínculo com a torcida de sua nação.