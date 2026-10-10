Pedro Rodríguez foi uma das grandes estrelas dos momentos que antecederam a partida entre Barcelona e Getafe, na noite deste sábado, pela oitava rodada de LaLiga, no estádio Spotify Camp Nou.

Segundo o jornal Sport, Pedro, que anunciou recentemente sua aposentadoria, deu o pontapé inicial de honra antes do começo da partida, além de receber a saudação da torcida do Camp Nou e sua homenagem a ele no gramado.

A cerimônia de despedida de Pedro, realizada nesta sexta-feira, contou com a presença de vários de seus ex-companheiros, como Carles Puyol, Xavi Hernández e Sergio Busquets, além de Joan Laporta, presidente do Barcelona, e do diretor esportivo Deco.

Pedro demonstrou grande gratidão por essa homenagem, afirmando que se despedir do clube que foi sua casa por longos anos é o melhor desfecho possível para sua carreira no futebol.

O pontapé inicial de honra prolongou a homenagem a um dos nomes de destaque da história recente do Barcelona, em um dia que também contou com presença do clube graças aos prêmios individuais referentes ao mês de setembro.

A aparição de Pedro foi um dos principais momentos do período que antecedeu a partida, que reuniu a homenagem ao ex-jogador e a entrega dos prêmios do Campeonato Espanhol.

Poucos minutos antes do início da partida, vários representantes do Barcelona receberam os prêmios referentes ao mês de setembro: Hansi Flick levou o prêmio de melhor técnico, Raphinha recebeu o prêmio de melhor jogador, enquanto João Cancelo faturou o prêmio de melhor gol do mês.