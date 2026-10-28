Em vídeo: fogo consome camisa de Mbappé na China: "Nunca vou perdoá-lo"

A ira chinesa contra Kylian Mbappé deixou de ser apenas uma questão de decisões oficiais de suspensão de transmissões e rompimento de contratos de patrocínio, chegando às ruas e se transformando em chamas reais.

Enquanto Pequim avaliava o pedido de desculpas do astro francês feito em três idiomas, torcedores chineses extravasavam sua raiva de outra maneira: pisoteando suas fotos e queimando suas camisas diante das câmeras, numa mensagem clara de que a ferida que atingiu seu símbolo nacional não será curada com um pedido de desculpas.

A intensidade da crise entre o astro francês e as ruas chinesas vem crescendo, ultrapassando os corredores da diplomacia e as salas de reunião, e chegando a uma onda de indignação popular arrebatadora, registrada em vídeos que se espalharam como fogo em palha seca nas redes sociais.

Dias após as declarações do jogador do Real Madrid sobre uma imagem satírica que juntava seu rosto ao do antigo líder chinês Mao Tsé-Tung, que ele descreveu como uma de suas fotos preferidas, o público chinês não se contentou com a decisão do governo de suspender a transmissão das partidas do Real Madrid na televisão estatal CCTV.

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Vídeos amplamente compartilhados mostram torcedores chineses expressando sua raiva de maneira simbólica e dura: um deles pisoteou cartazes com a imagem de Mbappé, antes de se dirigir com palavras de indignação à câmera, dizendo: "Estou extremamente furioso com o que ouvi das declarações de Mbappé sobre a China. Imponho a ele um boicote severo e nunca o perdoarei".

A cena não parou por aí: o torcedor pegou um isqueiro e ateou fogo a uma camisa com o nome de Mbappé. O que chama a atenção é que a camisa queimada era a da seleção francesa, e não a do Real Madrid, numa indicação de que a raiva é dirigida à própria pessoa, e não apenas ao clube.

Essas cenas populares confirmam que a crise é mais profunda do que uma simples divergência comercial ou esportiva. Nesse país asiático, Mao Tsé-Tung, fundador da República Popular da China, representa um símbolo nacional e uma linha vermelha intocável, o que explica a dimensão da reação que, até agora, nem mesmo os pedidos de desculpas do jogador, de seu clube e da liga espanhola conseguiram apaziguar.



