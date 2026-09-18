Hans Flick, técnico do Barcelona, falou sobre uma série de assuntos antes do confronto contra o Sevilla, marcado para este sábado, pelo Campeonato Espanhol, com destaque para o novo papel desempenhado por Raphinha na posição de centroavante, além de elogiar Karim Adeyemi e sua rápida adaptação ao time.

O Barcelona entra na partida contra o Sevilla fora de casa liderando a tabela de classificação com 18 pontos após 6 rodadas com aproveitamento total.

Raphinha comanda a pressão do Barcelona

Sobre sua visão de Raphinha como camisa 9, disse Flick: "Quando você olha para as duas últimas temporadas, percebe que sempre iniciávamos a pressão a partir do camisa 9. E Raphinha tem essa fome, esse desejo e essa mentalidade de que precisamos para começar a pressão da forma que queremos".

E acrescentou, durante coletiva de imprensa nesta sexta-feira, conforme destacado pelo jornal "AS": "Ele não apresenta níveis excepcionais apenas no ataque, mas também atua de forma brilhante no aspecto defensivo. Raphinha é quem inicia a pressão e, como capitão do time, ele vai à frente de todos, e os demais o seguem".

Flick recorreu a empregar Raphinha na posição de centroavante desde o início da atual temporada, após a saída de Robert Lewandowski e Ferran Torres, e o atraso na chegada de Gabriel Jesus, isso depois do fracasso na contratação de Julián Álvarez, que era o principal alvo para reforçar o setor ofensivo no verão passado.

Mas Raphinha brilhou com força nessa posição e marcou até agora 9 gols em 6 partidas, liderando com isso a lista de artilheiros.

Leia também:

Raphinha apoia Yamal na disputa pela Bola de Ouro: teria sido uma resposta proposital a Mbappé?

"Aposto 100% no astro do Barcelona"

O técnico do Barcelona abordou o novo reforço Karim Adeyemi, elogiando a grande velocidade que o jogador alemão possui, mas fez ressalvas em descrevê-lo como o jogador mais rápido que já treinou.

Disse Flick: "Ele é muito rápido, mas não sei se é o mais rápido entre todos os jogadores que treinei. Alphonso Davies tem uma velocidade parecida".

E acrescentou sobre a personalidade de Adeyemi dentro do vestiário: "Ele é um bom rapaz e uma pessoa excelente, e goza de grande respeito dentro do vestiário. Todos gostam muito dele, além disso seus níveis nas partidas tornam as coisas mais fáceis".

Flick explicou que a transferência de Adeyemi para o Barcelona veio em um momento adequado para o jogador, dizendo: "Acho que ele não vivia sua melhor fase na Alemanha, e por isso era melhor para ele mudar de ambiente e ir para outro país".

O técnico do Barcelona encerrou sua fala dizendo: "Estou muito feliz por ele ter nos escolhido. Vou lhe dar confiança, e aposto 100% em Karim. Veremos mais partidas como a que ele apresentou na quarta-feira".

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do Kooora