Em vídeo... Donis acredita que a partida contra Cabo Verde será a última da Copa do Mundo!

O grego Georgios Donis, técnico da seleção saudita, acredita que a partida contra Cabo Verde na fase de grupos da Copa do Mundo será a última dos “Verdes” neste torneio, segundo reportagens na TV.

A seleção saudita enfrenta Cabo Verde, daqui a pouco, no estádio “NRG”, na cidade de Houston, nos Estados Unidos, na terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

Poucas horas antes da partida, Abdulhadi Al-Mustadi, correspondente do programa “Dourina Ghir” do canal “Al-Saudiya”, confirmou que Donis acredita que a seleção saudita será eliminada da Copa do Mundo após o confronto contra Cabo Verde.

Ele explicou: “Assisti à coletiva de imprensa e aos treinos, e o técnico me deu a impressão de que a partida de hoje será a última, já que apresentou muitas justificativas e desculpas em suas declarações, o que ficou claro na maneira como falou”.

A partida é decisiva para a seleção saudita, que precisa vencer para se classificar para as oitavas de final da Copa do Mundo; um empate ou uma derrota significariam a eliminação do Mundial, ficando em último lugar no grupo.

A seleção saudita ocupa a quarta e última posição do Grupo H, com apenas um ponto, ficando um ponto atrás do Uruguai e de Cabo Verde, enquanto a Espanha lidera com 4 pontos.