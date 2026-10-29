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Real Madrid C.F. v RB Leipzig - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen
Traduzido por

Em vídeo: Diomande faz "truques diabólicos" contra o Real Madrid

Racing Santander x Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
La Liga
AEK Athens x Real Madrid
AEK Athens
Liga dos Campeões
Y. Diomande
Espanha
Grécia
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O astro marfinense brilhou recentemente

O jovem ponta marfinense Yan Diomande demonstrou suas habilidades marcantes durante os treinamentos do Real Madrid, em um vídeo publicado pela conta oficial do jornal espanhol "As" na plataforma "X", no qual apareceu exibindo suas qualidades técnicas.

O marfinense, de 19 anos, aparece participando dos treinos coletivos vestindo o colete laranja e realizando uma série de dribles rápidos e movimentações com a bola, além de um chute certeiro no fundo das redes.

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Diomande é um dos principais reforços do Real Madrid nesta janela de verão, após se juntar ao elenco vindo do Leipzig por 125 milhões de euros, além de variáveis que chegam a 15 milhões.

O ponta marfinense se destaca por sua grande velocidade, pela capacidade de drible e de contribuir ofensivamente pelo lado esquerdo, e começou gradualmente a mostrar seu potencial nas partidas oficiais.

O Real Madrid se prepara atualmente para visitar o Racing Santander, no próximo domingo, pela La Liga, embalado por sua última vitória sobre o rival Barcelona (2 a 1) na rodada passada.

O Real ocupa a terceira colocação na competição, com 24 pontos, a 3 pontos do líder Barcelona e a um ponto do vice-líder Atlético de Madrid.

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